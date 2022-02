Kraków. W Walentynki zorganizują zbiórkę dla bezdomnych psów i kotów. "Potrafią kochać szczególnie mocno"

Jak się okazuje, Walentynki to nie tylko okazja, by pokazać drugiej połówce, jak bardzo ją kochamy, ale również szansa na to, by okazać pomoc. Już 12 lutego w centrum handlowym Nowe Czyżyny w Krakowie zostanie zorganizowana walentynkowa zbiórka na rzecz pomocy dla bezdomnych psów i kotów z Fundacji Dla Zwierząt La Fauna.

3 Fot. Maciek Skowronek Otwórz galerię Na Gazeta.pl