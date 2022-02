Pogoda na dziś - czwartek 10 lutego. To będzie ciepły dzień. Na termometrach do 12 stopni

Zobacz wideo Woźny: Są dni, gdy wiatraki potrafią zaspokajać 35-40% potrzeb systemu energetycznego w Polsce

Pogoda w czwartek 10 lutego będzie dość dogodna, zwłaszcza dla mieszkańców południowej Polski. Na termometrach możliwe wartości od 6 do nawet 12 stopni Celsjusza. Nie w całym kraju będzie jednak pogodnie.

Pogoda na czwartek. W ciągu dnia od 6 do 12 stopni Celsjusza

Pogoda na czwartek 10 lutego Fot. Gazeta.pl



W czwartek najchłodniej będzie na północy kraju. W Gdańsku i Olsztynie w ciągu dnia na termometrach zobaczymy zaledwie 6 stopni. Nieco ciepłej będzie w Białymstoku i Warszawie - tam 7 stopni. W Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie spodziewać możemy się 8 stopni, w Kielcach, Łodzi i Poznaniu - 9. W Krakowie, Kielcach i Zielonej Górze zobaczymy już dwucyfrowe wartości - tam na termometrach 10 stopni. Rekordzistą będzie natomiast Wrocław, gdzie temperatura wyniesie nawet 12 kresek powyżej zera.

W całym kraju zachmurzenie będzie dość duże, jednak w południowej połowie Polski możliwe będą przejaśnienia. Dzień będzie też deszczowy, zwłaszcza na północy.

Pogoda na czwartek. Ostrzeżenia IMGW i warunki biometeo

W powiecie żywieckim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i nowosądeckim do godziny 8:00 rano obowiązywać będą wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia przed oblodzeniem. Zdaniem synoptyków "na przeważającym obszarze kraju dominować będzie niekorzystna biotropia pogody, która w czasie większych przejaśnień lub rozpogodzeń (rano na północy i północnym wschodzie, a w dzień na południowym zachodzie i w centrum kraju) przejściowo osłabnie do obojętne". W Polsce południowo-wschodniej warunki biometeorologiczne będą początkowo niekorzystne, by z czasem osłabnąć do obojętnych.

