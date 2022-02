Nie żyje polski marynarz. Przyjaciele apelują o wsparcie dla rodziny

"Na wieczną wartę odszedł nagle i niespodziewanie jeden z nas. [...] Człowiek, który zawsze stawiał dobro innych ponad swoim. Zarówno w służbie, jak i w życiu osobistym niósł bezinteresowną pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali" - napisali przyjaciele mężczyzny z Marynarki Wojennej RP.

Nie żyje polski marynarz. Trwa zbiórka dla rodziny

To właśnie oni założyli zbiórkę, która wesprze rodzinę zmarłego. "Adrian zmagał się z niewypowiedzianym smutkiem, którym się z nikim nie podzielił. Uczucie beznadziejności wygrało i 29 stycznia odszedł z tego świata, zostawiając ukochaną żonę Blankę i 6-letnią córeczkę Igę. Iga jeszcze nie wie, dlaczego Jej tata nie dzwoni do Niej. Nikt nie wie jak wyjaśnić to tak małej dziewczynce..." - czytamy w serwisie zrzutka.pl, gdzie trwa zbiórka pieniędzy dla rodziny marynarza.

"W imieniu całej rodziny Adriana - bo My, żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej MW uważamy się za jego rodzinę - zwracamy się do wszystkich czytających tę wiadomość o kilka groszy wsparcia, które w najbliższym czasie z pewnością przydadzą się rodzinie Adriana" - napisali koledzy mężczyzny.