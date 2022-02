Adam Niedzielski i Przemysław Czarnek w środę 9 lutego ogłosili nowe decyzje w sprawie walki z epidemią koronawirusa. - Za nami jest już apogeum piątej fali - zaczął swoje przemówienie minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił niższą liczbę zakażeń czy mniejszą liczbę wykonywanych testów w ciągu ostatnich dni.

Adam Niedzielski o epidemii koronawirusa w Polsce: Mamy do czynienia z końcem pandemii

- Apogeum mamy za sobą, a tendencja spadkowa jest już tendencją stałą. Patrząc na piątą falę spodziewamy się, że scenariusze spadku będą analogiczne, czyli że będą one rzędu powyżej 20 proc. Dlatego scenariusz szybkiego wzrostu i szybkiego spadku jest najbardziej prawdopodobny. Luty będzie tym miesiącem, w którym spadki powinny być wyjątkowo duże. Mam nadzieję, że w marcu będziemy podejmowali decyzję w sprawie znoszenia restrykcji lub wprowadzenia łagodnych zasad. Jestem optymistą. Mamy do czynienia z końcem pandemii - kontynuował Adam Niedzielski.

Minister zdrowia dodał, że ostatnio doszło również do spadku liczby hospitalizacji. - Tendencja jest taka, że liczba hospitalizacji wyraźnie maleje względem zakażeń. Zagrożenie dla infrastruktury szpitalnej także zdecydowanie maleje. Przebiegi COVID-19 w piątej fali jest też łagodniejszy - dodał zaznaczając, że przebieg hospitalizacji wynosi średnio siedem dni. - Podjęliśmy więc kilka bardzo ważnych decyzji. Zdecydowaliśmy się, żeby czym prędzej przywrócić do pięciu tysięcy łóżek do systemu, zmniejszając tym samym liczbę łóżek covidowych. Dzięki temu zwiększy się możliwość leczenia pacjentów z innymi schorzeniami - powiedział Adam Niedzielski.

Druga decyzja dotyczy zasad izolacji i kwarantanny:

Od 15 lutego będzie stosowana siedmiodniowa izolacja (zamiast 10-dniowej izolacji dla osób zakażonych koronawirusem).

Od 15 lutego kwarantanna będzie naliczana dla współdomowników tylko w czasie izolacji członka rodziny - kwarantanny i izolacje będą naliczane równolegle.

Zlikwidowana zostanie kwarantanna z kontaktu - czyli kwarantanna nakładana na osoby, które miały kontakt z zakażonymi. Dotyczyło to np. uczniów i nauczycieli, którzy mieli kontakt z kimś zakażonym czy w przypadku zakażeń w miejscu pracy. Do 10 lutego osoby, które mają taką kwarantannę, otrzymają decyzję o zniesieniu w dniu 11 lutego takiej kwarantanny. Wiadomości będą wysyłane w formie SMS.

Od 11 lutego zniesiona będzie kwarantanna przyjazdowa. Od teraz dla krajów non-Schengen kwarantanna będzie siedmiodniowa.

Konferencja prasowa rządu. Ministrowie ogłosili ważne zmiany dla szkół

- Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu nauki stacjonarnej o tydzień. Nauka zdalna będzie trwała do 20 lutego. Od 21 lutego do szkół wrócą uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych - dotyczy to uczniów z województw, które nie mają już ferii - powiedział Przemysław Czarnek. - Tydzień i dwa dni, tyle trwała nauka zdalna - dodał minister edukacji.

Czarnek podkreślił też znaczenie zmiany zasad kwarantanny, zwłaszcza tej z kontaktu. - Do końca roku szkolnego, mam nadzieję, będziemy spokojnie się uczyć. Wbrew krytyce opozycji rozpoczęliśmy naukę stacjonarną we wrześniu i kontynuowaliśmy ją do Bożego Narodzenia. Przypomnę, że nauka stacjonarna została utrzymana w całości dla najmłodszych uczniów. Ten rok szkolny wygląda więc o wiele lepiej, niż w zeszłym roku, kiedy nauka zdalna była kontynuowana przez dłuższy czas - dodał minister edukacji narodowej.

Nauka zdalna dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych została początkowo ustalona do 27 lutego - czyli do końca ferii zimowych. - Krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji - mówił wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z "Faktem".

