Jak informują synoptycy, w środę 9 lutego czeka nas "bomba ciepła". Na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 10 stopni. Następnego dnia, w czwartek, ma być jeszcze cieplej.

Prognoza pogody tygodniowa. Ocieplenie i deszcz. W weekend dużo słońca, ale pojawi się mróz

Jak czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 10 lutego w województwie dolnośląskim zapowiadanych jest nawet 11 stopni. W tym regionie odczuwalna temperatura będzie jednak znacznie niższa. Powodem będzie umiarkowany i porywisty wiatr, który zacznie wpływać na pogodę w Polsce.

Jak zaznacza IMGW, środa i czwartek będą najcieplejszymi dniami w tym tygodniu. Nie będzie to jednak pogoda idealna na spacery, ponieważ cały czas prognozowane są opady deszczu. Więcej słońca pojawi się w czwartek w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Ponadto już w piątek nadejdzie stopniowe ochłodzenie. Przeloty deszcz zamieni się w deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie już poniżej 0. Temperatura maksymalna w porównaniu do czwartku spadnie natomiast o około 6 stopni. W Polsce zapowiadanych jest wówczas od 2 do 5 stopni. Niestety we znaki dawać się będzie silny wiatr. Na wybrzeżu osiągnie on prędkość do 70 km/h.

Weekend minie nam pod znakiem rozpogodzeń. Słabe opady śniegu pojawią się na północy kraju. Należy jednak uważać na wyjątkowe mroźne noce. Na południu Polski temperatura w nocy spadnie do -8 stopni. W kotlinach górskich ma być jeszcze zimniej, bo do -14 stopni. W dzień od 1 do 5 stopni. Porywisty wiatr utrzyma się już tylko na wybrzeżu.

