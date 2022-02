"TVP jak pisowska szczujnia". Ryszard Terlecki do posłanki: Miałem nadzieję, że pani nie ma

We wtorek 8 lutego w Sejmie debatowano na temat projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Zgodnie z projektem rząd ma przeznaczyć kwotę 100 złotych na zakup dekoderów, które będą odbierały nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej.

Klaudia Jachira o TVP: Dofinansujmy dekodery, które sprawią, że pisowska szczujnia znów stanie się telewizją publiczną

Jedną z osób, które wypowiedziały się na temat projektu, była Klaudia Jachira. Polityczka Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że byłaby gotowa zaakceptować projekt pod jednym warunkiem - jeśli dekodery będą miały funkcję "odkłamywania telewizji rządowej".

- Jeśli zdekodują te steki kłamstw, manipulacji, nienawiści, które każdego dnia sączy w uszy Polaków i Polek TVPiS. Jak najbardziej - dofinansujmy takie dekodery, które sprawią, że TVP, pisowska szczujnia znów stanie się telewizją publiczną. Obawiam się jednak, że takie dekodery nie istnieją - powiedziała Klaudia Jachira.

Posłanka dodała, że gdyby takie dekodery faktycznie istniały, to wówczas nikt więcej nie zagłosowałby na Prawo i Sprawiedliwość. Gdy polityczka schodziła z mównicy, wówczas odezwał się Ryszard Terlecki. - Przez chwilę miałem nadzieję, że nie ma pani na sali, ale niestety - powiedział wicemarszałek Sejmu do mikrofonu. - Ale jestem zawsze - odpowiedziała mu Klaudia Jachira.

Standard DVB-T2 - kiedy zacznie obowiązywać?

Od 1 lipca 2022 roku w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, zostanie wprowadzony nowy standard nadawania programów telewizyjnych. Nastąpi wówczas przejście z DVB-T na DVB-T2. Będzie się to odbywało stopniowo, z podziałem na województwa, w terminach od 28 marca do 28 czerwca 2022 roku.

Nadchodzi DVB-T2. Jak sprawdzić, czy musisz wymienić telewizor na nowy?

Z tego powodu każdy odbiorca powinien sprawdzić, czy jego odbiornik posiada podstawowe wymagania techniczne. Można zrobić to sprawdzając model telewizora i wyszukując go na liście u producenta. Jeśli telewizor spełnia standard, to po obowiązywaniu DVB-T2 na ekranie pojawi się grafika machającego telewizora. W przypadku niedostosowanych odbiorników odbiorcy zobaczą czarny ekran, ale usłyszą dźwięk programów.

Zmiana standardu nadawania wymusi więc w niektórych gospodarstwach domowych zakupu sprzętu, który będzie umożliwiał odbiór telewizji naziemnej. Wymiana sprzętu ma dotyczyć aż 2,27 mln gospodarstw, które na ten moment używają dekoderów dostosowanych do poprzednich standardów. Rząd chce wprowadzić rekompensatę w wysokości 100 złotych na zakup dekodera, który umożliwi odbiór nowego standardu.