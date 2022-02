Macierewicz zaprzecza, że kłócił się z Morawieckim. "To pani się kłóci, kochanie!"

"O co Macierewicz pokłócił się z Morawieckim? Zapytaliśmy byłego szefa MON o scenę, którą żyje internet" - Cały tekst "Gazety Wyborczej" można przeczytać pod tym linkiem.

W poniedziałek na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie upamiętniono trzecią rocznicę śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Na Powązkach pojawili się m.in. premier Mateusz Morawiecki i były szef MON Antoni Macierewicz. Materiał o rocznicy wyemitowano w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP. Na jednym z ujęć widać szefa rządu, który z miną sugerującą wzburzenie robi krok w stronę Macierewicza. Reakcji posła PiS nie widać, bo jest odwrócony plecami do kamery.

Do zajścia odniósł się we wtorek po południu także sam Mateusz Morawiecki. Premier opublikował zdjęcie z uroczystości nadania sali konferencyjnej KPRM imienia Jana Olszewskiego. Na zdjęciu szef rządu stoi w towarzystwie Macierewicza i innych polityków. Ich twarze zasłaniają maseczki, ale widać, że wszyscy są w znakomitych humorach. Morawiecki opatrzył zdjęcie emotikoną z mrugnięciem (;)), sugerującą najpewniej, że relacje obu panów układają się pomyślnie.

Macierewicz o relacjach z premierem: To pani się kłóci, kochanie

O to, co było powodem takiej reakcji ze strony premiera, spytała byłego szefa MON, dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz. - Nie było żadnych kłótni, nic się nie działo takiego, co bym musiał wyjaśniać - powtarzał Antoni Macierewicz. Dopytywany, czy wyprowadził z równowagi szefa rządu na Cmentarzu Wojskowym, odparł w stronę dziennikarki: - To pani się kłóci, kochanie!

Tymczasem 8 lutego Mateusz Morawiecki i Antoni Macierewicz spotkali się ponownie - tym razem z okazji uroczystości nadania imienia śp. premiera Jana Olszewskiego sali konferencyjnej w KPRM.

Mateusz Morawiecki i Antoni Macierewicz. Nagranie z cmentarza komentują politycy

Dziwny grymas na twarzy Morawieckiego był szeroko komentowany przez polityków, którzy nie mają wątpliwości, że w relacjach premiera i byłego szefa MON panuje napięcie.

"Jak oni się tam w PiS-ie kochają..." - stwierdził na Twitterze szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

Nieco inaczej minę premiera określił rzecznik PO poseł Jan Grabiec. "Jak oni się nawzajem nienawidzą" - napisał.

"Współpraca, szacunek, jedność" - skomentował z kolei wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

Zapowiedzi "MMA PiS Edition" dopatrzył się były premier i europoseł Marek Belka.

"Kiedy budzisz się ze swojego słodkiego snu i widzisz, ile zła wygenerowały twoje rządy..." - napisał europoseł i współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.