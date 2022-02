Tatry. Ogromna lawina załamała metrowy lód na Zmarzłym Stawie

Zobacz wideo Czy na debacie 21 marca pojawią się wszyscy liderzy klubów opozycyjnych? Hołownia: Jestem dobrej myśli

Z Zawratowego Żlebu w Tatrach w nocy lub nad ranem we wtorek 8 stycznia prawdopodobnie samoistnie zeszła ogromna lawina. "Widoczny w Zawratowym Żlebie obryw ma ok. 3 metrów grubości. Lawina uruchomiła masy śniegu na stokach aż do Zadniego Kościelca!" - przekazało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na Facebooku.

Jak wynika z informacji ratowników, czoło lawiny zatrzymało się na Zmarzłym Stawie i załamało lód o grubości ponad jednego metra. Masy śniegu, które wpadły pod załamany lód, sprawiły, że woda została wypchnięta ze stawu w kierunku progu opadającego w stronę Czarnego Stawu. Ratownicy we wpisie zdecydowanie odradzają wycieczki w tereny objęte zagrożeniem.

Warto przypomnieć, że w nocy z wtorku na środę (2.02) zeszła lawina z Marchwicznego Żlebu, czyli żlebu znajdującego się najbliżej schroniska nad Morskim Okiem. Masa wyłamała zamarzniętą taflę jeziora o grubości ok. 50 cm. Podmuch lawiny przesunął wówczas zaparkowany samochód TOPR o 2 metry, uszkodził stację meteo oraz barierki przy schodach sprowadzających ze schroniska.

Tatry. W górach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego

W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Został przedłużony do 9 lutego do godziny 20. Jak czytamy w komentarzu na stronie TOPR: "W dalszym ciągu w Tatrach występuje niekorzystna sytuacja lawinowa. Przewidywane są opady śniegu połączone z silnym wiatrem, który powoduje odkładanie się depozytów śnieżnych głównie na zawietrznych, ale też na nawietrznych stronach stoków. Można spodziewać się schodzenia samoczynnych dużych lawin, które osiągają dna dolin. Szlaki wysokogórskie w większości nieprzetarte".

