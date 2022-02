Jarosław Kaczyński czytał w Sejmie książkę, uchwyciły to kamery. Tym razem nie "Atlas kotów" [ZDJĘCIA]

Zobacz wideo Minuta ciszy dla "Łupaszki" w Sejmie. Część posłów wyszła

We wtorek 8 lutego trwały obrady Sejmu dotyczące wniosku Pawła Zalewskiego z Polski 2050. Polityk wnioskował o zamknięcie trwającego posiedzenia oraz wprowadzenie do następnych obrad punktu dotyczącego informacji premiera na temat sytuacji międzynarodowej i przygotowań do potencjalnego konfliktu na Wschodzie. Wniosek został odrzucony.

Jarosław Kaczyński czytał w trakcie posiedzenia Sejmu

W przeszłości niejednokrotnie sejmowym kamerom udawało się uchwycić, że Jarosław Kaczyński w trakcie posiedzeń czytał książki. Tym razem w trakcie głosowania nad wnioskiem Zalewskiego prezes PiS zajął się lekturą Jarosława Marka Rymkiewicza pt. "Wielki książę".

Jarosław Marek Rymkiewicz - poeta, dramaturg i eseista - zmarł w czwartek 3 lutego w wieku 86 lat. O czym jest książka "Wielki książę"? Jak możemy przeczytać na portalu Lubimyczytac.pl, utwór "opowiada o wielkim księciu Konstantym, jego ojcu, braciach, babce, polskiej żonie, o jego dworakach, ale też o polskich podchorążych, którzy w noc wybuchu Powstania Listopadowego nie byli w stanie zabić Konstantego inaczej niż symbolicznie, opowiada wreszcie o Warszawie, o romantycznej Polsce i o polskim duchu, zapatrzonym w swoją chrześcijańską dobroć".

Jarosław Kaczyński wylansował "Atlas kotów"

To nie pierwszy raz, gdy Jarosław Kaczyński podczas posiedzenia Sejmu oddawał się lekturze. W 2017 roku w czasie debaty o zmianach w sądownictwie, czytał "Atlas kotów". Nie umknęło to uwadze innych posłów oraz mediów, także tych zagranicznych.

Atlas kotów w Sejmie. Jarosław Kaczyński zaczytany Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Książka trafiła później na aukcję charytatywną na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Ceną wyjściową było sto złotych. W licytacji wzięło udział 37 osób. Prezes PiS opatrzył atlas dedykacją: "Dla przyjaciół zwierząt z bardzo serdecznymi pozdrowieniami". Szczęśliwy nabywca zapłacił 25 300 zł.

Prezes PiS przyłapany na czytaniu autobiografii

W 2016 roku podczas obrad na temat przyszłości rządowego projektu ustawy o ochronie zdrowia, czy podatku o sprzedaży detalicznej, fotograf Agencji Gazeta, Sławomir Kamiński, uchwycił Jarosława Kaczyńskiego, gdy ten przeglądał swoją autobiografię: "Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC". Prezes opisuje w niej swoją polityczną drogę do 2001 r. - a więc do chwili, gdy powstało Prawo i Sprawiedliwość.

Jarosław Kaczyński podczas posiedzenia Sejmu 6.07.2016 Fot . Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

