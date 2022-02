Karkonosze zasypane. "Na zlodzonym podłożu zalega od 40 do 110 cm świeżego i przewianego śniegu"

Zobacz wideo Widowiskowy ratunek na zboczu góry

W ciągu ostatniej doby w Karkonoszach spadło prawie 40 cm śniegu - poinformowała "Gazeta Wrocławska" w poniedziałek (7 lutego). Wyjątkowym widokiem podzielił się także Karkonoski Park Narodowy.

Karkonosze przykryte śniegiem. Park Narodowy udostępnił zdjęcie pokazujące skalę opadów

Jak podaje dziennik, w związku z silnym wiatrem nawiewającym śnieg, zaczęły tworzyć się głębokie, nawet dwumetrowe zaspy. W poniedziałek KPN udostępnił zdjęcie z widokiem z okna na Przełęczy Karkonoskiej - jak widać, jest ono niemal całkowicie przykryte śniegiem.

We wtorek park opublikował aktualizację. "Nasz witacz i mapa na Przełęczy Karkonoskiej są trochę przysypane. Pokrywa śniegu ma już ponad metr, a dzięki wichurom miejscami zaspy mogą być dużo grubsze" - czytamy. KPN przekazał także, że w poniedziałek do późnego wieczora służby pracowały nad udrożnieniem przepustu pod drogą na niebieskim szlaku przed Kozim Mostkiem, który został zalany wodą z Białego Potoku. Sytuacja została opanowana.

Karkonosze - warunki pogodowe

Silny wiatr jest charakterystyczny dla Karkonoszy, co warto mieć na uwadze podczas planowania wizyty w górach. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca także uwagę, że silny wiatr znacznie obniża odczuwalną temperaturę. Na wtorek prognozowane są wartości od -6 do -3 stopni Celsjusza oraz wiatr z zachodu. W ciągu dnia w górnych partiach gór możliwe są zamieci. "Na zlodzonym podłożu zalega od 40 do 110 cm świeżego i przewianego śniegu. Na szlakach miejscami ponad metrowe zaspy nawianego śniegu" - czytamy. Ratownicy apelują także, by podczas planowania wędrówek zwracać uwagę na dostępność schronisk w okolicach, realną ocenę własnych umiejętności i warunków, zabieranie z sobą papierowej mapy, a także instalację aplikacji Ratunek.

