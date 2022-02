Alarmujące dane. "Gwałtowny wzrost" prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży

"Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób" - alarmują autorki raportu.

1496 osób poniżej 18. roku życia podjęło w 2021 r. próbę samobójczą. Nie przeżyło jej 127 z nich. W 2020 r. doszło do 843 takich prób wśród dzieci i młodzieży i 107 zgonów.

"Obok ogólnego wzrostu liczby zachowań samobójczych oraz śmierci samobójczych, szczególnie niepokojący jest wzrost dotyczący podejmowania zachowań samobójczych w grupie dziewczynek. W 2021 roku KGP zarejestrowała wzrost o 101 proc." - czytamy w raporcie projektu "Życie warte jest rozmowy".

'W pandemii codziennie przyjmujemy dziecko po próbie samobójczej'

Autorki podkreślają, że mowa o oficjalnych danych, czyli o przypadkach, które zostały zgłoszone Policji. Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia na każdą odnotowaną oficjalnie próbę samobójczą młodych osób przypada 100-200 prób, które nie zostały ujęte w żadnych rejestrach.

"Jeśli założymy, że współczynnik ten jest adekwatny do Polski, to próbę odebrania sobie życia w ubiegłym roku podjęłoby od 12 700 do 25 400 osób poniżej 18. roku życia" - wskazują autorki raportu.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc:

116 111 - całodobowy, bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Swój problem można też opisać w wiadomości. Telefon jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

- całodobowy, bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Swój problem można też opisać w wiadomości. Telefon jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 800 800 605 - całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów. Wsparcie można uzyskać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Infolinia została uruchomiona na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

- całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów. Wsparcie można uzyskać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Infolinia została uruchomiona na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 800 12 12 12 - całodobowy, bezpłatny telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Istnieje także możliwość rozmowy na czacie (brpd.gov.pl/).

- całodobowy, bezpłatny telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Istnieje także możliwość rozmowy na czacie (brpd.gov.pl/). 22 668 70 00 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP (infolinia czynna codziennie w godz. 8-20).

