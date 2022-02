Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W dwóch województwach będzie niebezpiecznie

Oprócz silnego wiatru na północy Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w całym kraju czekają nas we wtorek duże zachmurzenia oraz opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach ma spaść od pięciu do 10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna w Polsce będzie się wahać od 0 do 8 stopni.

Silny wiatr nawiedzi województwa zachodniopomorskie i pomorskie

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw:

zachodniopomorskiego, w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim.

pomorskiego, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, kartuskim, gdańskim i nowodworskim.

W województwie zachodniopomorskim ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązuje we wtorek od godziny 11 do 18. Z kolei w powiatach położonych w województwie pomorskim żółty alert obowiązuje kilka godzin dłużej - od 11 do 21. Synoptycy prognozują, że wiatr silnie powieje także na południu Polski - w górach i osiągnie do 90 km/h, tam też będą możliwe zamiecie i zawieje śnieżne.

Ostrzeżenia hydrologiczne. Gdzie występuje wezbranie wód?

IMGW ostrzega przed wezbraniem wody, w kilku regionach. Najniebezpieczniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Czerwony alert dotyczący przekroczenia stanów alarmowych wód obowiązuje w zlewni Orli - "w wyniku spływu wód opadowych w Korzeńsku na Orli możliwy jest ponowny wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego lub utrzymywanie się stanu wody około stanu alarmowego" - informuje IMGW.

Pogoda na dziś - wtorek 8 lutego. Dzień z opadami i silnym wiatrem

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód instytut wydał dla: