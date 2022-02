Holandia. Morderstwo 31-latka z Polski. Policja zatrzymała dziewięciu podejrzanych

W niedzielę policja została powiadomiona o awanturze w jednym z mieszkań w miejscowości Oudewater w centralnej części Holandii. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali ciężko rannego mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować - podaje RMF24.

W tej sprawie policjanci zatrzymali dziewięć osób narodowości polskiej. To mężczyźni w wieku od 22 do 48 lat - poinformowali przedstawiciele służb z Utrechtu. Nadal nie wiadomo, co było powodem ataku. Podejrzani pozostaną w areszcie.

Holandia. Zaginęła para Polaków. Znaleziono ciała 20-latków

To nie jedyna tragiczna informacja z Holandii z ostatnich dni. W sobotę holenderska policja odnalazła ciała zaginionych mężczyzny oraz kobiety - Wiktorii i Konrada. Ich zwłoki znajdowały się na gruntach rolnych w mieście Dronten w centralnej Holandii. Przyczynę zgonu będą wyjaśniali śledczy z Polski we współpracy z funkcjonariuszami z Holandii.

Holandia. Zaginęła para Polaków. Policja odnalazła ciało mężczyzny

Para młodych mieszkańców województwa podkarpackiego, 21-letnia Wiktoria i 20-letni Konrad, wyjechała do Holandii w celach zarobkowych. Przed kilkoma dniami strona Zaginieni przed laty na Facebooku poinformowała o zaginięciu pary. Jak wskazano, od 31 stycznia br. nie ma z nimi kontaktu.

"Pani Wiktoria pochodzi z miejscowości Siennów, powiat przeworski, natomiast Pan Konrad z Przeworska gmina Przeworsk, woj. podkarpackie. Para wyjechała w celach zarobkowych do Holandii, podjęli pracę przy testach medycznych w Lelystad, przez agencję DANUTA GET WORK" - czytamy.

W poniedziałek na platformie Pomagam.pl ruszyła zbiórka pieniędzy, które są potrzebne na sprowadzenie ich zwłok z Holandii. Cel zbiórki to 15 tys. zł. Do godziny 19.30 w poniedziałek zebrano już całą kwotę. Wpłat dokonało blisko 500 osób.