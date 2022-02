Jak poinformowała aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji, do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek ok godziny 11:45. Policjantka poinformowała, że 29-letni kierowca ciężarówki cofał swój pojazd, żeby podjechać do pawilonu handlowego. Mężczyzna najprawdopodobniej nie zauważył starszej kobiety i podczas manewru potrącił pieszą.

Policja bada okoliczności wypadku

- Kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie wymagane dokumenty. Dalsze czynności w tej sprawie będzie podejmowała prokuratura — tłumaczyła Agnieszka Kulawiecka w rozmowie ze stacją TVN24. Drobiazgowo będziemy odtwarzać przebieg zdarzenia — dodała.

Potrącona kobieta zginęła na miejscu.

"Na miejscu pracowali policjanci, którzy przesłuchiwali świadków oraz zabezpieczali ślady, w celu wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia" - informuje serwis Wydarzenia Sieradz na Facebooku.