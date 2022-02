Świętokrzyskie. Wjechał na tory, mimo że szlabany opadały. Zapłaci 2100 zł mandatu [WIDEO]

Zobacz wideo Tak powstaje tajemniczy „Zamek w Stobnicy". Byliśmy na miejscu

Młodego kierowcę, który nie zatrzymał się na przejeździe kolejowym, mimo że szlabany opadały, zarejestrowała kamera w gminie Piekoszów (woj. świętokrzyskie).

"Prowadzący dostawczaka nie tylko złamał przepisy, ale i omal nie złamał kolejowego szlabanu. Mężczyzna wjechał na przejazd, gdy zapory opuszczały się i jedna z nich zatrzymała się na dachu pojazdu"- czytamy na stronie policji. W konsekwencji kierowca będzie zmuszony zapłacić mandat w wysokości 2100 złotych. Otrzymał również 6 punktów karnych.

Nie pomogła kampania "Bezpieczny przejazd kolejowy"

Do zdarzenia doszło po przeprowadzonej przez kielecką drogówkę akcji prewencyjnej "Bezpieczny przejazd kolejowy". Jej celem było podniesienia u kierowców świadomości ryzyka.

Po zmianie taryfikatora od stycznia 2022 roku wszelkie wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych są karane mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych - informuje policja.

"Każdego roku na polskich torach dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Liczby nie zawsze pozwalają zobrazować dramat osób, które są za nimi schowane, jednak bez nich nie da się pokazać powagi całego zjawiska. Problem wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. 'dzikich przejściach' to dziesiątki zabitych, setki rannych i milionowe koszty. Zapoznaj się ze statystykami, pamiętając, że każda liczba to przede wszystkim nieszczęście wielu osób" - podają przedstawiciele kampanii Bezpieczny Przejazd.

