Strajk Agrounii. Rolnicy wyjadą na drogi w niemal 50 miejscach w Polsce. "Nie będziemy umierać w ciszy"

- W województwie wielkopolskim strajków będzie 11, w kujawsko-pomorskim dziewięć, w lubelskim będzie kilka, w łódzkim sześć - wyliczał lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Szczegóły dotyczące środowych protestów przekazał podczas konferencji prasowej w poniedziałek 7 lutego.

REKLAMA

Zobacz wideo Senator Jackowski o przyszłości nowego ministra rolnictwa

Lider Agrounii Michał Kołodziejczak: Polski rząd wyprowadził nas, rolników, na wielki zakręt, z którego możemy wypaść

- Rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo polski rząd nie radzi sobie z obecną sytuacją. Polski rząd wyprowadził nas, rolników, na wielki zakręt, z którego możemy wypaść i dziś wychodzimy upominać się o to, żeby zrobił wszystko, co może, by nas uratować - mówił lider Agrounii podczas konferencji prasowej w Lublinie.

- Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców miast na to, że problemy rolników, to także problem ludzi w mieście. W pierwszej kolejności to dotyka nas, producentów żywności. Ale w drugiej będzie już dotykać ludzi, którzy będą musieli płacić horrendalne sumy za żywność, którą kupują - zauważył.

Postulaty rolników. Kołodziejczak: Choć duma nie pozwala, to sytuacja nas zmusza, żebyśmy wyszli na drogi

- Z jakimi postulatami wychodzimy teraz na drogi? Nie możemy patrzeć na bezradność rządu. Nie będziemy umierać w ciszy. Nie będziemy zamykać się w swoich stodołach i tam się wieszać - mówił Kołodziejczak. Zauważył, że niestety takie przypadki zdarzają się w całym kraju. - Choć duma nam nie pozwala, to sytuacja nas zmusza do tego, żebyśmy wyszli na drogi.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Rolnicy oczekują rozwiązania sytuacji na rynku trzody chlewnej. Lider Agrounii zwraca uwagę na to, że ceny żywca od dawna utrzymują się poniżej kosztów produkcji, a kwestia walki z chorobą ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, nie jest rozwiązana od czasu pojawienia się choroby w 2014 roku.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

- Chcemy wiedzieć, ile dzisiaj na nas zarabiają - mówił lider Agrounii, zwracając uwagę na to, że rząd mówi o stabilizacji cen, które są czterokrotnie wyższe niż w zeszłym roku. - Kolejnym z postulatów jest Zielony Ład. Polski rząd ciągle nie powiedział nam, w jakiej formie będzie on wprowadzony w Polsce. Dodał również, że przez Zielony Ład polska produkcja warzyw będzie o 20 proc. mniejsza. Jego zdaniem przełoży się to na brak żywności w miastach.

- Zwracamy uwagę na niekontrolowany przywóz żywności z zagranicy. Do polskich firm, które pakują żywność do supermarketów, przywożona jest niekontrolowana żywność z zagranicy, a później pakowana w polskie opakowania - dodał. - Nalegamy, by polski rząd podjął odpowiednie działanie i odpowiednie interwencje.

- Zwracamy się także z napomnieniem do polskiego rządu ws. ubezpieczeń dla rolników. (…) Miało być w pierwszym kwartale widoczne działanie, projekty ustaw - mówił Kołodziejczak. - Polskie rolnictwo jest zadłużone jak nigdy dotąd. Nie ma odpowiednich działań, jeśli chodzi o oddłużenie polskiego rolnictwa.

AgroUnia zapowiada protesty. Zablokowane zostaną drogi w całej Polsce

Lista dokładnych lokalizacji, w których rolnicy będą protestować, stale powiększa się i jest aktualizowana w mediach społecznościowych ugrupowania. Strajki będą polegać na blokadzie dróg na terenie całej Polski.