Pogoda na dziś - wtorek 8 lutego. Opady, silny wiatr na wybrzeżu i w górach, ślisko na południu

Zobacz wideo Dlaczego na niebie czasem jest więcej słońc?

We wtorek 8 lutego nad Polską zapanuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu ze śniegiem przechodzących w deszcz. Śnieg posypie głównie w górach: na Pogórzu Karpackim przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a wysoko w Tatrach o 10 cm - wynika z prognozy pogody synoptyków IMGW.

REKLAMA

Plaża w Gdyni Orłowie zniknęła. To skutek sztormów na Bałtyku [ZDJĘCIA]

Rano temperatura wyniesie od zera stopni na wschodzie kraju do maksymalnie 2 na krańcach północno-zachodnich. W ciągu dnia wciąż najcieplej będzie na zachodzie - do około 8 stopni. W centrum termometry wskażą 4-5 stopni. Najchłodniej będzie natomiast w regionach wschodnich i w górach - około 1 stopnia powyżej zera. Powieje umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr - zwłaszcza nad morzem, gdzie w porywach może osiągnąć do 75 km/h, a także w górach, gdzie spodziewane są porywy do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Więcej wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Roztocze. Park Narodowy powitał nowe pokolenie koników polskich

Prognoza pogody na wtorek. Prognoza zagrożeń IMGW

IMGW wydał prognozę zagrożeń pierwszego stopnia przed silnym wiatrem (o prędkości do 70-90 km/h) dla nadmorskich powiatów woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego, oraz przed oblodzeniem w południowych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prognozy obowiązują do godz. 7:30 w środę 9 lutego, ale warto mieć na uwadze, że ostrzeżenia mogą zostać zaktualizowane.

Na Florydzie było tak zimno, że iguany spadały z drzew

Warunki biometeorologiczne we wtorek 8 lutego

"Niżowa, wietrzna pogoda z opadami atmosferycznymi przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. W godzinach porannych i wieczornych na północy kraju przeważnie niekorzystne warunki biometeorologiczne w czasie większych przejaśnień mogą przejściowo osłabnąć do obojętnych" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.