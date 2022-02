Pogoda w Polsce. Wichury, śnieżyce oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych. Do kiedy będzie wiało?

Poniedziałek będzie intensywnym dniem. Mieszkańcy wielu regionów Polski muszą przygotować się na silny wiatr, burze, deszcz, opady śniegu oraz krupy śnieżne. Kiedy pogoda się uspokoi?

Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą

Synoptycy z portalu fanipogody.pl ostrzegają, że pogoda w najbliższych dniach nie będzie nas rozpieszczać. W kraju będzie bardzo wietrznie. Najsilniejszy wiatr, którego porywy osiągać będą nawet do 90 km/h prognozowane są w czasie przechodzenia burz. W górach wiatr do 80 km/h. Najsłabiej będzie wiał na wschodzie kraju, gdzie porywy osiągać będą do 60 km/h. Choć początek tygodnia przyniesie temperaturę na plusie, to pod koniec tygodnia spadnie ona poniżej zera.

Synoptycy alarmują. Niebezpiecznie w górach i nad morzem

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla woj. pomorskiego o przewidywanych wezbraniu poziomów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie to obowiązuje od godz. 18 w niedzielę do godz. 23 w poniedziałek. Synoptycy IMGW poinformowali również o występowaniu silnego wiatru w nadmorskich powiatach: nowodworskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, lęborskim, słupskim, Gdyni oraz Gdańsku.

Pogoda na dziś - poniedziałek 7 lutego. Będzie ślisko na południu kraju

IMGW ostrzega również, że rośnie zagrożenie lawinowe. Trzeci stopień zagrożenia ogłoszono na Babiej Górze w Beskidach. RMF24 dodaje, że pokrywa śnieżna przy schronisku w Markowych Szczawinach osiągnęła już 130 cm. Śnieg sprzyja tworzeniu się zasp oraz utrudnia poruszanie się wyznaczonymi szlakami. W czterech beskidzkich powiatach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami śnieżnymi. Obowiązują co najmniej do godzin popołudniowych.