Dolny Śląsk. Pobudzony włamywacz postrzelił policjanta w głowę. Grozi mu za to 10 lat więzienia

Zobacz wideo Rzecznik PAS: W tej chwili średnia cena węgla to ponad 1400 zł. Rok temu to było ponad 800 zł

W czwartek 3 lutego przed godziną 19 policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do jednego z mieszkań w Czerńczycach koło Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie).

REKLAMA

- Ze zgłoszenia wynikało, że sprawca jest mocno pobudzony i zachowuje się w sposób irracjonalny, a chwilę wcześniej siłowo wyłamał drzwi. Ponieważ jego zachowanie mogło zagrażać życiu mieszkańców, funkcjonariusze musieli działać szybko i skutecznie, by zneutralizować zagrożenie - poinformował asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Gdy policjanci weszli do budynku, włamywacz wyciągnął pistolet pneumatyczny i postrzelił jednego z nich w głowę. Został natychmiast obezwładniony i zatrzymany.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Holandia. Zaginęła para Polaków. Policja odnalazła ciało mężczyzny

Dolny Śląsk. Policjant postrzelony w głowę trafił do szpitala. Podejrzany do aresztu

Postrzelony policjant trafił do szpitala. Okazało się, że obrażenia są powierzchowne, a jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusz opuścił już placówkę.

Według ustaleń policji 31-letni włamywacz mógł być pod wpływem środków odurzających. Został tymczasowo aresztowany. Prokuratura postawiła mu zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Zgodnie z Kodeksem karnym grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności (do 12 lat w przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza).

Mężczyzna ten był wcześniej karany za inne przestępstwa.

Lublin. Studenci medycyny muszą udowodnić, że są zaszczepieni. "To szykany"