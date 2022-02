Holandia. Zaginęła para Polaków. Policja odnalazła ciało mężczyzny

Zobacz wideo Rzecznik PAS: W tej chwili średnia cena węgla to ponad 1400 zł. Rok temu to było ponad 800 zł

Para młodych mieszkańców województwa podkarpackiego, 21-letnia Wiktoria i 20-letni Konrad, wyjechała do Holandii w celach zarobkowych. Przed kilkoma dniami strona Zaginieni przed laty na Facebooku poinformowała o zaginięciu pary. Jak wskazano, od 31.01. 2022 roku nie ma z nimi kontaktu. "Pani Wiktoria pochodzi z miejscowości Siennów, powiat przeworski, natomiast Pan Konrad z Przeworska gmina Przeworsk, woj. podkarpackie. Para wyjechała w celach zarobkowych do Holandii, podjęli pracę przy testach medycznych w Lelystad, przez agencję DANUTA GET WORK" - czytamy.

Holandia. Zaginęła para Polaków. Według rodziny mogli paść ofiarą przestępstwa

Jak podaje lokalny portal korso.pl, para w dniu zaginięcia rozmawiała z rodziną. Połączenie nagle zostało zerwane. Mama Wiktorii poinformowała, że córka w pracy czuła się obserwowana.

"Z ustaleń rodziny wynika, iż przed kimś uciekali, niestety na chwilę obecną nie udało się ustalić przed kim. Wszystkie dokumenty, telefony oraz rzeczy osobiste zostały w domu, w którym mieszkali -Teding van Berkhoutstraat" - czytamy we wpisie strony Zaginieni przed laty. Rodzina wskazała też, że kobieta, u której mieszkali, miała zacząć pakować ich rzeczy już następnego dnia po ich zniknięciu.

Holandia. Odnaleziono ciało zaginionego mężczyzny

Holenderskie media poinformowały, że policja znalazła w sobotę 5 lutego w miejscowości Dronten ciało zaginionego chłopaka, co potwierdziła dzień później, w niedzielę 6 lutego, Justyna Urban, rzeczniczka prasowa policji w Przeworsku.

- Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć nic więcej, oprócz tego, że otrzymaliśmy informację o znalezieniu ciała poszukiwanego mężczyzny. Razem z nim ujawniono ciało kobiety, której tożsamość nie jest jeszcze potwierdzona - powiedziała w rozmowie z "SE". Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to Wiktoria, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone. Przyczynę zgonu odnalezionych osób będą wyjaśniali śledczy z Polski we współpracy z holenderską policją.

