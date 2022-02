Łódzkie: 23-letni kierowca z zarzutami. Miał śmiertelnie potrącić 39-latkę i uciec

Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej postawiła w niedzielę 23-latkowi zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W poniedziałek zapadnie decyzja co do tego, czy śledczy będą wnioskować do sądu o tymczasowy areszt dla mężczyzny - podaje Rmf24.pl.

23-latek został zatrzymany w niedzielę. Śledczy ustalili, że mógł kierować Fordem Transitem w piątkowy wieczór, gdy doszło do śmiertelnego potrącenia 39-letniej kobiety w Pękoszewie (powiat skierniewicki).

Pękoszew. Ciało kobiety w rowie przy DK 70

W sobotę ok. godz. 9 służby zostały poinformowane o tym, że w rowie przy drodze krajowej numer 70 znajduje się ciało kobiety. Przybyli na miejsce medycy stwierdzili zgon 39-latki. Kobieta ostatni raz widziana była w piątek około godz. 19, gdy opuściła spotkanie towarzyskie i miała udać się do domu.

Na podstawie zabezpieczonych na miejscu dowodów ustalono, że najprawdopodobniej doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety. Służby prosiły o pomoc w poszukiwaniach sprawcy wszystkich świadków zdarzenia.