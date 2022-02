Pogoda. RCB ostrzega przed silnym wiatrem i zamieciami. Alerty dla dwóch województw

Do niedzieli do godz. 23 obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące silnego wiatru w woj. dolnośląskim. Silny wiatr spodziewany jest też do poniedziałku do wczesnych godzin porannych w południowych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Do poniedziałku do godzin popołudniowych obowiązują też ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami śniegu na południu woj. śląskiego i woj. małopolskiego.

Kierowcy w poniedziałek rano mogą spodziewać się oblodzonych tras na północy woj. śląskiego i w woj. świętokrzyskim.

RCB ostrzega przed silnym wiatrem i zamieciami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w niedzielę ostrzeżenia do osób przebywających w południowych powiatach woj. małopolskiego i śląskiego. RCB ostrzega tam szczególnie przed "silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi", do których może dojść w nocy i w poniedziałek.

"Możliwe trudne warunki na drogach. Zrezygnuj z podróży i wycieczek górskich" - apelują urzędnicy.

W poniedziałek w ciągu dnia słupki rtęci wskazywać będą od 2 do 5 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum możliwe opady deszczu, na południu deszczu ze śniegiem.