W niedzielę 6 lutego o godzinie 19:30 Polsat News wyemituje reportaż Karoliny Rogali dotyczący interwencji policji z Kraśnika (woj. lubelskie). W nocy z 9 na 10 października 2021 roku policjanci mieli brutalnie potraktować jednego z przechodniów, który zwrócił im uwagę.

Polsat News: Policjanci z Kraśnika pobili i podduszali mężczyznę

Jak czytamy, do zdarzenia doszło, gdy patrol zatrzymał młodego mężczyznę za brak maseczki i doszło do awantury. Akurat od kilkudziesięciu minut obowiązywało rozporządzenie o nakazie zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Interwencję zobaczył pan Marcin, który postanowił podejść do funkcjonariuszy. - Powiedziałem, że po co to wszystko, po co ta cała afera, te krzyki, pałki, paralizatory. Niech chłopak idzie, kupi maseczkę na stację benzynową, a jak nie to niech wypiszą mandat za 200 zł, zapłacimy, rozchodzimy się do domu i nie ma sprawy. Jak to powiedziałem, dostałem gazem po oczach i później pamiętam już tylko przemoc - tłumaczy stacji.

Jak podaje Polsat, policja miała użyć wobec pana Marcina gazu i paralizatora, bić pałką, a następnie powalić na ziemię i przydusić, klęcząc na szyi do utraty przytomności. Mężczyzna mówi, że wykonał nawet obdukcję, jednak funkcjonariusze nie przyznają się do pobicia, twierdząc, że siniaki powstały wskutek leżenia na krawężniku.

Kraśnik. Policja miała go pobić, sąd skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu

Policja tłumaczy, że pan Marcin nie stosował się do poleceń, więc zostały wobec niego użyte środki przymusu bezpośredniego. Polsat podaje jednak, że wersję mężczyzny potwierdza nagranie z monitoringu. Jak na razie prokuratura postawiła zarzuty panu Marcinowi, a sąd skazał go na rok więzienia w zawieszeniu oraz zapłatę 1000 zł jednemu z policjantów. Mężczyzna odwołał się od wyroku.

