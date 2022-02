Tatry. Kolejka na Kasprowy Wierch nieczynna. W górach panują ekstremalnie trudne warunki

Zobacz wideo Wiadomości Stopnie zagrożenia lawinowego

Polska Agencja Prasowa przekazała, że ze względu na silne powiewy wiatru kolejka linowa na Kasprowy Wierch została unieruchomiona. Tymczasem Polskie Koleje Linowe właśnie udostępniły trasę narciarską w Dolinie Goryczkowej.

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch nieczynna. W Tatrach silny wiatr

"Silne porywy wiatru unieruchomiły w niedzielę kolejkę linową na Kasprowy Wierch w Tatrach oraz wyciągi krzesełkowe w Kotle Gąsienicowymi i Kotle Goryczkowym" - podaje PAP w niedzielę 6 lutego. W Tatrach wiatr ma osiągać prędkość do 90 km/h. Dopóki wiatr nie osłabnie, narciarze nie będą mogli korzystać z wysokogórskich tras. Tymczasem Biuro Prasowe PKL Zakopane chwaliło w sobotę warunki na stokach.

Warunki narciarskie na stokach Kasprowego Wierchu

Marcin Kucharski, kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch, przekazał, że "na trasach narciarskich panują fantastyczne warunki". - Dzięki intensywnym opadom śniegu, sprzyjającej aurze oraz zaangażowaniu pracowników PKL, narciarze mogą wypróbować swoich sił zarówno na trasie w Kotle Gąsienicowym, jak i Goryczkowym - powiedział. Pierwsza z nich wynosi 1,2 km, druga, która udostępniona została dopiero w ten weekend, 2,1 km. Stopień trudności obu z nich określany jest jako bardzo trudny, przeznaczony dla zaawansowanych narciarzy. Aktualny status tras sprawdzić można na stronie Polskich Kolei Linowych.

Tatry. Ekstremalnie trudne warunki w wyższych partiach gór

Tatrzański Park Narodowy przekazał, że w wyższych partiach Tatr panują "ekstremalnie trudne" warunki do uprawiania turystyki. "Wieje tam bardzo silny, porywisty wiatr. Szlaki są przysypane grubą warstwą śniegu i powyżej górnej granicy lasu są one w większości nieprzetarte - nie widać ich przebiegu" - czytamy w komunikacie.

"W związku z wyjątkowo niebezpieczną sytuacją lawinową, zostaje zamknięta dla ruchu turystycznego Droga do Morskiego Oka od Palenicy Białczańskiej. Zamknięcie obejmuje również szlak do Doliny Pięciu Stawów, do schroniska w Dolinie Roztoki oraz odcinek Palenica Białczańska - Rusinowa Polana i obowiązuje do odwołania" - poinformowano.