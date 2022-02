Pogoda na dziś - niedziela 6 lutego. Kolejny deszczowy i wietrzny dzień

W niedzielę 6 lutego czeka nas kontynuacja sobotniej pogody. Należy więc spodziewać się dużego zachmurzenia. Poza tym warto wziąć z domu parasolkę. Jaka dokładnie aura czeka nas w najbliższych godzinach?

Temperatura. Dziś od 3 do 9 stopni

Najniższa temperatura, 3 stopnie, zapowiadana jest w niedzielę 6 lutego w województwach podlaskim i lubelskim. Jeden stopień więcej będzie w Olsztynie, Kielcach i Rzeszowie. 5 stopni prognozowanych jest w województwach śląskim, łódzkim i mazowieckim. W Krakowie, Opolu, Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku synoptycy przewidują do 6 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju: do 7 stopni w Zielonej Górze, przez 8 stopni we Wrocławiu do 9 stopni w Szczecinie.

Pogoda na dziś - 6 luty 2022 fot. gazeta.pl

Opady. Duże zachmurzenie w całej Polsce

Tylko w nocy z soboty na niedzielę na południu i w centrum kraju pojawią się przejaśnienia. Z czasem od północnego-zachodu nadciągać zacznie coraz większe zachmurzenie. Wraz z nim pojawią się także opady deszczu, a na wschodzie także deszczu ze śniegiem. Najbardziej intensywne opady zapowiadane są wieczorem w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Front ten będzie przesuwał się na wschód w nocy z niedzieli na poniedziałek, który również będzie deszczowy. W całym kraju wiatr umiarkowany. Najsilniejsze porywy pojawią się na wybrzeżu oraz w górach, a także na zachodzie i w centrum Polski. W regionach tych może wiać w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

