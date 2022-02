IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i oblodzeniem. Do tego deszcz ze śniegiem i mokry śnieg

W niedzielę na drogach może być niebezpiecznie. Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz południowej części świętokrzyskiego. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do godz. 9.

REKLAMA

W powiecie karkonoskim i kłodzkim w woj. dolnośląskim od niedzielnego poranka prognozowane są z kolei intensywne opady śniegu. W kilku powiatach w tym województwie wydano też obowiązujące przez całą niedzielę ostrzeżenia o silnym wietrze.

Zobacz wideo Polska pozbywa się kopciuchów? Rzecznik PAS: Najlepiej działają gminy ze Śląska

IMGW: W nocy możliwe opady śniegu

"W nocy miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm" - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Padać będzie głównie na południu i północnym wschodzie kraju.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jak dodają synoptycy, temperatura w nocy z soboty na niedzielę wynosić będzie od -1 stopnia do plus 3 stopni Celsjusza. Jeszcze zimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - od -6 do -2 stopni.

Ostrożność trzeba będzie też zachować w pobliżu drzew i obiektów, które mogłyby naruszyć podmuchy. "Wiatr nad morzem w porywach do 65 km/h, w Tatrach do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h" - czytamy w zapowiedzi IMGW.