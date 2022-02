Do zdarzenia doszło w czwartek w nocy na trasie między Rykami a Roszą (kilkadziesiąt kilometrów od Lublina). Kierujący oplem 44-latek zaczął zjeżdżać na przeciwległy pas. Jadący z naprzeciwka kierowca skody w celu uniknięcia zderzenia zjechał na pobocze.

REKLAMA

Oba samochody otarły się, skoda straciła lusterko.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Kierowca opla nie zatrzymał się, tylko odjechał. Kierowca skody wraz z dwoma pasażerami pojechali za nim. 19 -letni mieszkańcy powiatu ryckiego po kilku kilometrach dogonili opla, doprowadzając do zatrzymania pojazdu. Ze sposobu mówienia uciekiniera wywnioskowali, że jest pod wpływem alkoholu. Następnie powiadomili policję" - informuje st. asp. Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Zobacz wideo Zobacz także: 214 km/h na drodze S3. 2500 zł mandatu kobieta zapłaciła kartą na miejscu

Ryki: 44-latek ujęty dzięki 19-latkom

Jak się okazało, 44-latek miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Miał też orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna odpowie za kierowanie autem po pijanemu, załamanie sądowego zakazu i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

"Niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat pięciu. Natomiast przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą w wymiarze do dwóch lat pozbawienia wolności" - wylicza st. asp. Agnieszka Marchlak.

W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu lub ucieczki z miejsca zdarzenia, kierowca może zostać zobowiązany przez ubezpieczyciela do pokrycia strat wynikających ze zdarzenia z własnej kieszeni.