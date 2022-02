Kraków: strażacy wezwani do pożaru małej handlowej budki. W środku odkryto zwłoki

Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru, do którego doszło w sobotę w niewielkiej budce handlowej przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie. Strażacy znaleźli w pomieszczeniu zwłoki jednej osoby. Na razie nie wiadomo, kim była ofiara pożaru i co doprowadziło do pojawienia się ognia.

