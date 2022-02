Zobacz wideo PiS i ojciec Rydzyk od lat są w bliskich stosunkach

"Rząd przelał 300 tys. do imperium T. Rydzyka. Pretekstem emisja spotów nt. zmian w podatkach 'dla szeroko pojętej opinii publicznej'. 'Płatność uiszczona na konto kontrahenta 28.12.2021'" - napisał w mediach społecznościowych senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Polityk dołączył także skan pisma z resortu finansów.

Krzysztof Brejza: Ojciec Rydzyk otrzymał od MF 300 tys. zł na wyświetlenie dwóch spotów reklamowych

Senator Brejza wystąpił do resortu finansów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. W odpowiedzi został poinformowany, że "od dnia 01.01.2016 r. do dnia 12.12.2021 r. została zaewidencjonowana umowa z kontrahentem Fundacją Lux Veritatis [...] zawarta 04.11.2021 r.". Przedmiotem umowy było "przeprowadzenie przez Telewizję Trwam na rzecz Ministerstwa Finansów kampanii polegającej na emisji dwóch 30-sekundowych spotów informacyjnych kampanii dotyczącej zmian w prawie podatkowym, adresowanej do szeroko pojętej opinii publicznej". I tak za wyświetlenie spotów fundacja o. Rydzyka otrzymała 28 grudnia ubiegłego roku 299 00,70 zł.

Jak wynika jednak z odpowiedzi resortu finansów, nie tylko fundacja otrzymała od resortu środki finansowe.

300 tys. zł dla o. Rydzyka. Brejza przypomina o stanie ochrony zdrowia

Poza 300 tys. zł na spoty reklamowe, Ministerstwo Finansów przekazało także ponad sześć tys. zł dla Spółki SPES, będącej wydawcą "Naszego Dziennika". Jak czytamy, pieniądze były zapłatą za ogłoszenia i nekrologi.

"Nadmiarowe zgony, brak środków na leczenie chorób rzadkich, brak środków na nowoczesne terapie onkologiczne..." - skomentował decyzję resortu finansów Krzysztof Brejza.

Fundacja Veritatis jest odpowiedzialna za nadawanie Telewizji Trwam, a także za realizację prac geologicznych w Toruniu, budowę kościoła i aquaparku, prowadzenie badań dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej czy produkcję filmów o tematyce religijnej. Do tego jest również zaangażowana w powstanie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.