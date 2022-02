Gdynia. Plaża w Orłowie zniknęła. Wszystko przez sztormy na Bałtyku [ZDJĘCIA]

Podobna sytuacja na plaży w Orłowie miała miejsce w 2020 roku - przypomniał "Dziennik Bałtycki". Wówczas plaża została sztucznie poszerzona na około pół kilometra między wejściem na plażę nr 16 (molo Orłowo) a wejściem nr 18, znajdującym się bliżej Sopotu. Refulacja kosztowała wówczas aż 2,5 mln zł - podaje portal trojmiasto.pl

Urząd Morski w Gdyni: Planowane są w tym roku refulacje m.in. w rejonie Orłowa.

Kilka dni temu pojawiły się zdjęcia przedstawiające plażę w Orłowie, a raczej jej zniknięcie spowodowane sztormami na Bałtyku. Na szczęście tury軼i nie muszą się obawiać, że nie będą mogli z niej korzystać - niebawem bowiem ma zostać przeprowadzona tam refulacja.

- W ramach jednego z aktualnie prowadzonych przez Urząd Morski w Gdyni projektów (modernizacja układu falochronów Portu Północnego w Gda雟ku - budowa toru podejściowego wewnętrznego wraz z obrotnicą) planowane są w tym roku refulacje [dosypywanie piasku - red.] m.in. w rejonie Orłowa. Zakres i termin są w trakcie uzgadniania, odbędzie się to na pewno poza miesiącami wakacyjnymi - wyjaśniła podczas rozmowy z portalem trojmiasto.pl Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.

Miasto planuje także prace zapobiegawcze. - Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej budowy progów podwodnych na tym odcinku. Opracowana już została analiza falowania i ruchu rumowiska - wyjaśniła Kierzkowska.

Ekspert: Bronimy klify przed erozją np. stawiając ostrogi, a w konsekwencji brakuje nam piasku i musimy go dowozić

- Klif to źródło piasku. Plaże nie biorą się z morza, one powstają z erozji klifu i strumieni, które nanoszą piasek do morza. Tymczasem człowiek ciągle coś na górze buduje lub tworzy rezerwaty, dlatego - żeby nie tracić gruntów - bronimy klify przed erozją np. stawiając ostrogi, a w konsekwencji brakuje nam piasku i musimy go dowozić. Brak jest naturalnego źródła piasku - powiedział prof. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Ekspert doda, że do tego "dochodzi globalny problem podnoszenia się poziomu morza, więc coraz częściej będziemy plaże tracić". Prof. Piskozub zauważył, że refulacja to "jedyna metoda, przynajmniej w perspektywie najbliższych dekad, zanim wzrost poziomu morza nie sprawi, że to będzie próżny wysiłek". - Jeśli chcemy osiągnąć dwa zasadniczo sprzeczne ze sobą cele: obronę istniejącej linii brzegowej i posiadanie piaszczystych plaż. Po prostu inaczej już teraz trzeba by zrezygnować z co najmniej jednego z nich - wyjaśnił.

