Karolina Pawłowska o odejściu z Ordo Iuris i rozwodach: Nie czuję się hipokrytką

Pod koniec stycznia w mediach pojawiły się informacje o odejściu z Ordo Iuris kilkunastu pracowników. Wśród nich znaleźli się m.in. były wiceprezes Ordo Iuris Tymoteusz Zych oraz Karolina Pawłowska. Wcześniej jednak na stronie Salon24.pl opublikowany został tekst Marcina Dobskiego, który napisał, że we wrześniu 2021 roku doszło do bójki między mężem Karoliny Pawłowskiej a Tymoteuszem Zychem. Anonimowi świadkowie mówili, że Pawłowski zarzucił Zychowi, że ma romans z jego żoną.

Karolina Pawłowska o powodach rozpadu małżeństwa. "Jest ona opowieścią luźno opartą na faktach i koloryzowaną"

Karolina Pawłowska w wywiadzie opublikowanym w "Dużym Formacie" stwierdziła, że hejt, z którym się mierzy, ma na celu uderzenie w nową inicjatywę Zycha, czyli Instytut Logos. - Hejterzy, wbrew swym intencjom, robią nam reklamę, ale nie jest to ten rodzaj rozgłosu, którego najbardziej pragniemy - wyjaśniła.

Karolina Pawłowska dalej przyznała, że wspomniany incydent w Ordo Iuris faktycznie się wydarzył. Miało do niego dojść na dwa miesiące po tym, jak wystąpiła o rozwód. Jak dodała, nie sądzi, by to zdarzenie miało związek z romansem. Pawłowska nie chciała jednak odpowiedzieć, czy tworzy z Tymoteuszem Zychem parę.

- Nie chcę poruszać kwestii osobistych. Co do historii stworzonej w mediach... Jest ona opowieścią luźno opartą na faktach i koloryzowaną. Do wielu medialnych pomyłek, przekręceń czy konfabulacji zdążyłam się przyzwyczaić w branży, w której pracuję. Obecnie mam jednak do czynienia z czymś po prostu niebywałym - stwierdziła dalej.

"Nie czuję się hipokrytką także dlatego, że nadal uważam, że małżeństwo i rodzina są ogromnymi wartościami"

Drugi wywiad z Karoliną Pawłowską ukazał się w piątek 4 lutego na łamach Interii. W rozmowie z dziennikarką portalu Pawłowska przyznała, że było "kilka powodów" jej odejścia z Ordo Iuris. Powiedziała m.in., że zawsze miała "krytyczne podejście" do uchwał na temat tzw. stref wolnych od LGBT. Podobnie jak Tymoteusz Zych wspomniała też o wielu "błędach komunikacyjnych" w tym dotyczących rzekomego zakazu rozwodów. Pawłowska stwierdziła, że w "niefortunnie sformułowanej debacie" pracownicy Ordo Iuris wskazywali jedynie, że postępowanie rozwodowe w Polsce nie służy wyciszeniu konfliktów ani nie daje warunków stronom na rozmowę o przyszłości dzieci czy wzajemnych relacjach.

- Nie jestem zwolenniczką wydłużania procedury rozwodowej. Komentarze na temat tego projektu, które są opublikowane na stronie Ordo Iuris, powstały po tym, jak stamtąd odeszłam. Nie chciałabym być z nimi wiązana - stwierdziła dalej.

Dziennikarka zauważyła, że w wielu wpisach Pawłowskiej zarzuca się hipokryzję, ponieważ "broniła wartości, według których nie żyła". - Nie czuję się hipokrytką. Nie formułowałam nigdy postulatów typu zakaz rozwodów. Nie czuję się hipokrytką także dlatego, że nadal uważam, że małżeństwo i rodzina są ogromnymi wartościami. Trzeba o nie dbać. Podkreślanie tego nie jest niczym niewłaściwym, nawet jeśli w tym wymiarze poniosłam osobistą porażkę - odpowiedziała.

Pawłowska dodała, że w jej życiu osobistym nastąpił kryzys, który "wynikał z wieloletnich problemów", ale dla dobra rodziny nie chce ich szerzej opisywać. - Nie chcę komentować zachowań mojego męża. Jesteśmy w dużym konflikcie. Poza tym większość informacji, które pojawiają się w internecie, m.in. dotyczące wykrycia romansu czy zdrady, są nieprawdziwe. Nie jest to dla mnie łatwa sytuacja - powiedziała Karolina Pawłowska.