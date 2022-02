Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia na sobotę 5 lutego. Dotyczą one tylko silnych porywów wiatru. Alerty obowiązują w 10 województwach.

Ostrzeżenia meteorologiczne na sobotę 5 lutego - kolejny dzień z silnym wiatrem

Najwyższy, drugi stopień alertu, wydany został dla województwa łódzkiego. Obowiązuje on do godziny 10. W tym czasie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, a w porywach do lokalnie 90-100 km/h. Jak czytamy w komunikacie IMGW, aktualnie chłodny front atmosferyczny opuszcza obszar województwa, a porywy wiatru w regionie wynoszą już około 60 km/h. Największe porywy zanotowano w Łodzi i w Sulejowie. W najbliższych godzinach IMGW może zaktualizować stopień ostrzeżenia dla regionu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru obowiązują w sobotę w województwach:

pomorskim i kujawsko-pomorskim - gdzie będą ważne do godziny 9-10;

warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim - do godziny 11;

podlaskim - do godziny 12;

mazowieckim i lubelskim - do godziny 13;

Na tym obszarze prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości w porywach do 85 km/h. Lokalnie możliwe będą również burze.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na najbliższe dni - na horyzoncie wiatr, gołoledź i śnieg

Zgodnie z prognozą ostrzeżeń, w sobotę 5 lutego IMGW może wydać alerty dotyczące silnego wiatru także dla wybrzeża. Poza tym wieczorem synoptycy mogą ogłosić ostrzeżenia dotyczące oblodzeń. Marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem mogą pojawić się w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

W niedzielę 6 lutego czeka nas kontynuacja wietrznej pogody. Alerty dotyczące silnych porywów wiatru, wstępnie określone na pierwszego stopnia, mogą być wydane w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W południowych powiatach Polski, głównie w górach, spodziewane są także zawieje i zamiecie śnieżne, a w Tatrach także intensywne opady śniegu. W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim może być wydane ostrzeżenie dotyczące gołoledzi.

Pogoda na dziś - sobota 5 lutego. Chłodny front atmosferyczny nad Polską

W poniedziałek 7 lutego ostrzeżenie przed porywistym wiatrem ma obowiązywać nadal dla Pomorza Zachodniego. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim spodziewane są natomiast marznące opady deszczu. W południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia mają zostać wydane alerty pomarańczowe, dotyczące intensywnych opadów śniegu.

We wtorek 8 lutego ostrzeżenie dotyczące silnego wiatru może zostać wydane dla województwa pomorskiego.

