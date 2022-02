Jerzy Osiatyński nie żyje. Były minister finansów miał 81 lat

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", o śmierci Jerzego Osiatyńskiego poinformowała rodzina polityka. Były minister finansów zmarł po długiej chorobie. Od kilku miesięcy przebywał w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Jerzy Osiatyński nie żyje

Miał 81 lat. Polityka na łamach "Wyborczej" żegna Bronisław Komorowski. - Dla mnie to strasznie przykra wiadomość. Ten okres pandemii nas wszystkich bardzo rozdzielił i utrudnił kontakty, a chciałoby się, by na finale życia kontakty z dobrymi ludźmi, mądrymi i bliskimi były jak najsilniejsze. A właśnie do takiej kategorii - ludzi dobrych, mądrych i bliskich - zawsze zaliczałem Jurka Osiatyńskiego - powiedział były prezydent.

Jerzy Osiatyński urodził się w 1941 r. w Rydze. Był posłem na Sejm PRL X kadencji (sejm kontraktowy) oraz posłem na Sejm RP I, II i III kadencji. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński powołał go do Narodowej Rady Rozwoju. Później Osiatyński był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W latach 1992-1993 kierował Ministerstwem Finansów, od 2013 do 2019 roku zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej. Był bratem znanego prawnika Wiktora Osiatyńskiego.