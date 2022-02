Rueters podaje, że "główne wojskowe siły amerykańskie" przybędą do Polski w sobotę. Agencja powołuje się na źródła w strukturach obronnych USA. Żołnierze ze Stanów Zjednoczonych zasilą wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczu obecności rosyjskiej armii w pobliżu granicy Federacji Rosyjskiej z Ukrainą. Jak zaznaczyli informatorzy agencji informacyjnej, plany przybycia amerykańskich wojsk mogą się zmienić w zależności od bezpieczeństwa i logistyki.

Pierwsi żołnierze USA dotarli do Polski

W piątek po południu MON poinformowało, że "trwa proces przerzutu wojsk USA w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO". "W Polsce lądują kolejne amerykańskie samoloty ze sprzętem i żołnierzami. Wkrótce z Fort Bragg dotrą główne siły 82. Dywizji Powietrznodesantowej" - napisał resort.

W piątek na lotnisko w Jasionce pod Rzeszowem przyleciały kolejne samoloty amerykańskiej armii.

- Specjalnie dla nich dziś opróżnili całe duże centrum konferencyjne przy lotnisku - mówi informator Onetu. Portal podaje, że w tej grupie już znajdują się siły główne, czyli spadochroniarze z 82. dywizji. Mają oni stacjonować na poligonie w Nowej Dębie, poligonie zlokalizowanym najbliżej granicy z Ukrainą. Cały kontyngent ma dotrzeć do Polski w przyszłym tygodniu.

USA wzmacniają wschodnią flankę NATO. Do Polski ma trafić 1700 żołnierzy

W środę USA poinformowały o zwiększeniu obecności wojsk USA w Europie. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że decyzja o wysłaniu do Polski i Rumunii dodatkowych wojsk jest odpowiedzią na agresywne działania prezydenta Rosji Władimira Putina.

Zgodnie z zapowiedziami Białego Domu ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec wysłanych zostanie 300 żołnierzy, a do Polski 1700. Z Niemiec do Rumunii zostanie skierowanych 1000 żołnierzy amerykańskich.

Biden podkreślił na konferencji w tym tygodniu, że decyzja o wysłaniu do Europy dodatkowych wojsk i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO jest zgodna z tym, co wcześniej mówił Władimirowi Putinowi. - Tak długo, jak będzie podejmować agresywne działania, będziemy wzmacniać poczucie bezpieczeństwa naszych sojuszników z NATO w Europie Wschodniej. Artykuł 5 jest naszym świętym zobowiązaniem - powiedział amerykański prezydent.

Do Polski nadlatuje "Śmierć z przestworzy"

Władze USA nie wykluczają dalszego zwiększania obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Zarówno Biały Dom, jak i Pentagon zastrzegają jednak, że dodatkowe siły nie są rozlokowywane w krajach Europy na stałe i że dalsze kroki zależą od sytuacji w regionie. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że jeśli Rosja dokona deeskalacji, to Stany Zjednoczone dostosują do tej decyzji rozlokowanie swoich sił w Europie.