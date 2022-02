Pogoda na dziś - sobota 5 lutego. Nad Polską chłodny front atmosferyczny. Przyniesie deszcz i śnieg

"Z zachodu na wschód będzie wędrował chłodny front atmosferyczny, a za nim front wtórny. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wystąpią wahania ciśnienia" - czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Pogoda na sobotę. Najwyższe temperatury na zachodzie kraju

Choć sobota zapowiada się deszczowo, a w niektórych regionach pojawi się również śnieg, to mieszkańcy zachodniej Polski mogą spodziewać się nawet 6 stopni na termometrach. W Szczecinie, Zielonej Górze oraz Wrocławiu termometry wskażą właśnie 6 stopni.

Pakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

O jeden stopień mniej, czyli 5 stopni, spodziewać się mogą mieszkańcy Gdańska, Bydgoszczy, Poznania oraz Katowic. 4 stopnie wskażą termometry w Łodzi, Rzeszowie oraz Warszawie. 3 stopnie na plusie synoptycy prognozują z kolei w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie oraz w Kielcach.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Prognoza pogody Fot. Gazeta.pl

Pogoda. W sobotę deszcz i śnieg w całej Polsce

W nocy z piątku na sobotę do Polski przesunie się front, który będzie skutkował spadkiem temperatury. W sobotę w całej Polsce będzie pochmurno. W całym kraju pojawiać się będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Synoptycy nie wykluczają również pojawienia się śniegu. Lokalnie mogą pojawić się burze i krupa śnieżna.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW w Polsce. Synoptycy alarmują - będzie ślisko

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Nad morzem wiatr będzie wiał w porywach do 70 km/h. Jak dodają synoptycy, w górach będzie wiał bardzo silny wiatr, od 55 km/h, do 70 km/h, w porywach do 100 km/h, który powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.