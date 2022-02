Koniec z nauką zdalną? Przemysław Czarnek: "Rodzi się szansa na szybszy powrót". Kiedy?

Zobacz wideo Co można zrobić, żeby obniżyć rachunki za ogrzewanie? Pytamy eksperta Polskiego Alarmu Smogowego

Wzrost liczby przypadków zachorowania na COVID-19 doprowadził do wprowadzenia kolejnych obostrzeń, restrykcji sanitarnych, m.in. powrót do nauki zdalnej uczniów szkół podstawowych klas V-VIII oraz ponadpodstawowych. Przedstawiciele resortu edukacji coraz częściej mówią jednak o szybszym powrocie do szkół, niż początkowo zakładano.

- Wszystko zależy od tego, jak ta pandemia będzie się rozwijać albo zwijać w przyszłym tygodniu. Będziemy o tym informować. Na razie mamy pozytywne trendy i jeżeli one się utrzymają, to decyzja o szybszym powrocie dzieci do szkół niż na koniec lutego jest możliwa - powiedział w piątek (4 lutego) podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek.

- Jeśli ten trend pandemii się utrzyma, to przynajmniej w stosunku do tych pięciu województw, gdzie skończyły się ferie w styczniu, ale też tych dzieci, które skończyły ferie na przełomie lutego, rodzi się szansa podjęcia decyzji o szybszym powrocie do szkół - poinformował minister edukacji Przemysław Czarnek.

Tyle że najnowsze prognozy nie są optymistyczne. Według ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW osiągniemy wynik nawet 800 tys. przypadków dziennie. Szacują oni, że w tej fali pandemii wirusem zakazi się blisko 30 mln osób.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 47 534 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarło 246 osób. Od początku pandemii w naszym kraju wykryto już ponad 5 milionów przypadków SARS-CoV-2. W szpitalach przebywa 17 262 pacjentów z COVID-19, w tym 1095 chorych wymaga respiratora.

