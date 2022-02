Wysokość emerytury zależna od liczby dzieci? PiS ma taki pomysł. Maląg: Temat jest naprawdę ciekawy

Zobacz wideo Kołodziejczak przed komisją senacką ds. inwigilacji. Opowiada o spotkaniu z Kukizem

Pomysł, by uzależnić wysokość emerytury od liczby dzieci, co mogłoby się przy okazji przyczynić do zwiększenia dzietności i zapobiec depopulacji ogłosiła niedawno Barbara Socha, wiceministerka rodziny i pełnomocniczka rządu ds. demografii. Na ten temat wypowiedziała się też ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, goszcząc 3 lutego w Radiu Zet. Podkreśliła, że Polska nie byłaby jedynym krajem, który wprowadziłby takie rozwiązanie. Czy należy się spodziewać zmian w najbliższym czasie? - Temat jest naprawdę bardzo ciekawy, nie pracujemy nad konkretnym rozwiązaniem legislacyjnym. Na pewno w tej kadencji takich prac nie będzie, ale warto o tym porozmawiać - powiedziała Maląg.

Marlena Maląg: Wpadliśmy w pułapkę niskiej dzietności

Ministerka Marlena Maląg przekonywała, że gdyby nie program 500 plus, sytuacja demograficzna w Polsce byłaby jeszcze gorsza, niż jest. - 500 plus to nie tylko program demograficzny. To inwestycja w rodzinę tak jak i impuls pronatalistyczny. To wszystko widać na liczbach - dodała.

Zapytana o uzależnienie wysokości emerytury od liczby posiadanych dzieci, odpowiedziała: - Są takie rozwiązania w Europie, planuje to wprowadzić Słowacja w najbliższym czasie. Należy zwrócić uwagę na pułapkę niskiej dzietności, w jaką wpadliśmy, i jakie bariery widzą młodzi ludzie. Młodzi Polacy chcą mieć dzieci i zakładać rodziny, ale coś stoi na przeszkodzie. Problemem jest polityka mieszkaniowa, sytuacja na rynku pracy, problemy z opieką nad dziećmi. Patrzymy na te problemy i zaczynamy je rozwiązywać.

