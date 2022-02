Elitarna jednostka US Army już w Polsce. Błaszczak: Łącznie przybędzie 1700 żołnierzy

Zobacz wideo W jakiej kondycji jest polskie wojsko? Gen. Gocuł: Nie potrafimy określić celu rozwoju armii

"Trwa przygotowanie do przyjęcia sił głównych Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA. W Polsce jest już grupa przygotowawcza" - poinformował w czwartek wieczorem na Twitterze Mariusz Błaszczak. "Łącznie w ramach przerzutu przybędzie 1700 żołnierzy. To wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie" - podkreślił szef resortu obrony narodowej.

"Przynajmniej trzy samoloty z amerykańskimi żołnierzami i sprzętem wylądowały wieczorem na lotnisku Rzeszów - Jasionka. To grupa przygotowawcza. Do Polski ma trafić w sumie 1700 wojskowych z USA" - napisał z kolei korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski.

Zbigniew Rau w Kongresie: Sytuacja może pchnąć całą Europę w poważny kryzys

Biały Dom nie wyklucza wysłania kolejnych wojsk do Europy

Ze względu na możliwość ataku Rosji na Ukrainę Joe Biden podjął decyzję skierowaniu do Europy dwóch tysięcy żołnierzy - 300 do Niemiec, a 1700 do Polski. Dodatkowo tysiąc żołnierzy zostanie przesuniętych z Niemiec do Rumunii. Teraz Stany Zjednoczone nie wykluczają rozlokowania na wschodniej flance NATO jeszcze większych sił niż te, które w środę prezydent Joe Biden skierował już do Europy.

Podczas briefingu w Białym Domu korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski zapytał rzeczniczkę prezydenta Bidena Jen Psaki, czy Stany Zjednoczone otrzymały prośby o dodatkowe wojska od innych państw wschodniej flanki NATO, w tym krajów bałtyckich i w jakich okolicznościach zostaną tam rozmieszczone. - Nie mogę wchodzić w szczegóły poufnych rozmów dyplomatycznych (…). Ale oczywiście takie rozmowy się odbywają, nie zostały jeszcze zakończone - powiedziała Jen Psaki.

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że decyzja o rozlokowaniu w Polsce i Rumunii dodatkowych wojsk jest odpowiedzią na agresywne działania prezydenta Putina. - Tak długo, jak będzie on podejmować agresywne działania, będziemy wzmacniać bezpieczeństwo naszych sojuszników z NATO w Europie Wschodniej. Artykuł 5 jest naszym świętym zobowiązaniem - stwierdził amerykański prezydent.

Rosja zapowiada podjęcie działań

W czwartek Echo Moskwy poinformowało, że Rosja zapowiedziała podjęcie stosownych działań, jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście rozmieszczą dodatkowe oddziały w krajach NATO. Wcześniej plany Waszyngtonu skrytykował Dmitrij Pieskow. W ocenie rzecznika Kremla tego typu działania eskalują napięcie. Kremlowski urzędnik dodał, że Moskwa podejmie stosowne działania, aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo.

Przypomnijmy, przy granicy z Ukrainą Rosja zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy i ciężkie uzbrojenie.

USA: Rosja chce sfabrykować pretekst do inwazji na Ukrainę