18 stycznia na ulicy Chopina w Kaliszu doszło do ataku. Mężczyzna oblał 49-latka żrącą substancją. Teraz Komenda Miejska Policji w Kaliszu opublikowała wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą.

Kalisz. Policja prosi o pomoc w zidentyfikowaniu mężczyzny. Może mieć związek z atakiem kwasem

W drugiej połowie stycznia kaliska policja opublikowała nagranie z miejskiego monitoringu, na którym widać sprawcę napaści. Nagranie było jednak dość niewyraźne. W czwartek 3 lutego komenda opublikowała natomiast wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą. Policja prosi o pomoc w zidentyfikowaniu mężczyzny.

"Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę lub posiadają informacje, mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie podkom. Łukaszem Kłosem - nr tel. 47 77 51 307 lub 47 77 51 360 (sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego). Istotne dla sprawy informacje można również przekazywać pod numer telefonu 47 77 51 900 - czynny całą dobę" - czytamy w mediach społecznościowych KMP w Kaliszu.

Kalisz. Mężczyzna został oblany kwasem. Policja zatrzymała jedną osobę

Atak kwasem w Kaliszu. Mężczyzna doznał oparzeń drugiego stopnia

Do zdarzenia doszło, gdy 49-latek wychodził ze swojej firmy - wtedy podszedł do niego mężczyzna, który oblał żrącą substancją jego i jego samochód. Poszkodowany doznał oparzeń twarzy drugiego stopnia. Substancja, która - jak potwierdziła straż pożarna - okazała się kwasem, dostała się także do oczu mężczyzny. Jak sam przyznał, prawdopodobnie czeka go wiele operacji. 49-latek twierdzi, że z wypadkiem związek może mieć jego szwagier, który miałby obwiniać go o namawianie siostry do rozwodu.

