Mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi sprzedawcy, zabrał pełną pieniędzy puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wyszedł ze sklepu. Następnie złodziej rozerwał i opróżnił puszkę z pieniędzy, i wyrzucił ją. Na szczęście kradzież nagrały kamery.

Warszawa. Policja złapała złodzieja puszki WOŚP i znalazła w jego mieszkaniu narkotyki

25-latek w sobotę (29 stycznia) wszedł do jednego z warszawskich sklepów spożywczych i zamówił hot doga. Gdy sprzedawca był zajęty przygotowywaniem potrawy, złodziej ukradł wystawioną na ladzie puszkę z datkami dla WOŚP - włożył ją do papierowej torby z pozostałymi zakupami, po czym wyszedł ze sklepu.

Dzięki nagraniom z monitoringu funkcjonariuszom ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego udało się zlokalizować mężczyznę w ciągu czterech dni. Gdy policjanci zapukali do drzwi jego mieszkania, podejrzany był ubrany w samą bieliznę i próbował wymknąć się kryminalnym, ale bezskutecznie.

Podczas przeszukania w jednym z pokoi funkcjonariusze znaleźli marihuanę w porcjach, mefedron oraz tabletki ekstazy. 25-latek przyznał się do kradzieży puszki z datkami dla WOŚP, ale nie był w stanie określić, ile gotówki było w środku.

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. "Kradzież pieniędzy przeznaczonych na tak szczytny cel jest wyjątkowo odrażająca"

Ustalenie kwoty, która znajdowała się w puszce, będzie przedmiotem dalszych czynności w prowadzonym postępowaniu i od tego będą zależały zarzuty, jakie zostaną postawione 25-latkowi. Na pewno za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

- Każde przestępstwo zasługuje na potępienie, ale kradzież pieniędzy przeznaczonych na tak szczytny cel jest wyjątkowo odrażająca - pisze na stronie policji rzecznik śródmiejskiej komendy Robert Szumiata.

Niestety to nie pierwszy tego typu przypadek, który wydarzył się w trakcie zbierania datków na 30. Finał WOŚP. Kilka dni temu informowaliśmy o kradzieży puszki przez 49-letnią kobietę. Grozi jej za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

