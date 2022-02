Izba Dyscyplinarna. Prezydent Andrzej Duda składa do Sejmu projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezydent Andrzej Duda składa do Sejmu projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest w nim mowa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej i sędziach, którzy dziś w niej orzekają, by - jak mówił prezydent w czwartek na konferencji prasowej - mieli możliwość stworzoną przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przejścia do wybranej przez nich izby.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl