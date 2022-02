Mieszkanka Białegostoku: "dostałam pismo, że muszę oddać wojsku samochód". MON: Standardowa procedura

Zobacz wideo W jakiej kondycji jest polskie wojsko? Gen. Gocuł: Nie potrafimy określić celu rozwoju armii

Onet opisał sytuację pani Urszuli z Białegostoku, która otrzymała z urzędu miasta list z informacją, że jej prywatne auto może zostać "przejęte" przez wojsko. - Dostałam pismo, z którego wynika, że mam "oddać w użytkowanie" Wojskom Obrony Terytorialnej mój prywatny samochód - mówi kobieta w rozmowie z Onetem. Jest poruszona sytuacją i postanowiła odwołać się od decyzji.

Mieszkanka Białegostoku otrzymała pismo z informacją, że jej auto może zostać "przejęte" przez wojsko

W piśmie z urzędu miasta pani Urszula została powiadomiona, że jej samochód, osobowa Toyota RAV4, może zostać przejęty przez Wojsko Obrony Terytorialnej. W sprawie pojazdu wszczęte zostało bowiem postępowanie administracyjne, by w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny korzystać mogła z niego I Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku.

- Usłyszałam, że owszem, mogę się odwołać, ale to nic nie da, bo i tak tego nie uznają. I że właściwie to z automatu idzie do wojewody, on podejmuje decyzję i dopiero ją można kwestionować. Urzędnik powoływał się przy tym na Konstytucję RP - skomentowała sprawę w rozmowie z portalem pani Urszula. Kobieta obawia się, że jeśli przekaże pojazd, ten nie wróci do niej bez uszczerbku. Nie rozumie też, dlaczego nie została wzięta pod uwagę jej sytuacja rodzinna - kobieta ma dwójkę małych dzieci.

Na jakiej w ogóle podstawie ktoś wytypował akurat mój samochód? Przesuwał palec po liście pojazdów zarejestrowanych w Białymstoku i zatrzymał się na moim?

- dodaje.

Wojsko może "przejąć" auto? Wydział Prasowy MON wyjaśnia: Nic nowego

Jak wyjaśnia Onet, przejęcie przez państwa "nieruchomości i rzeczy ruchomych" wynika jeszcze z Ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 208 i 210 Ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. O dokładne wyjaśnienia portal poprosił między innymi rzecznika MON. I tak Wydział Prasowy przekazał, że "świadczenia na rzecz obrony w czasie mobilizacji i wojny nie są niczym nowym".

- Realizowane są od wielu lat (dziesięcioleci) niezależnie od sytuacji geopolitycznej i traktujemy to jako standardową procedurę. Stanowią część systemowych rozwiązań obronnych państwa na wypadek mobilizacji i wojny. Podkreślamy, że nie ma powodów do niepokoju, a łączenie tego z obecną sytuacją na Ukrainie może powodować niepotrzebny niepokój społeczny. Obecnie nie ogłaszamy mobilizacj - podkreślił wydział. Za uchylenie się od wykonania "świadczenia na rzecz obrony w czasie mobilizacji i wojny" grozi jednak kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Przejęcie auta przez wojsko. Za korzystanie należy się zapłata

Strona internetowa Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podaje natomiast, że przedmioty, w tym auta, mogą zostać "przejęte" i wykorzystywane w czasie pokoju:

"do 48 godzin - w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych;

do siedmiu dni - w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji;

do 24 godzin - w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony".

W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny przedmioty mogą być natomiast używane "do [czasu - red.] ustania potrzeby używania". Dodatkowo zgodnie z przepisami za używanie przedmiotów przez wojsko należy ryczałt za każdą rozpoczętą dobę, a w razie uszkodzenia lub utraty przedmiotu - odszkodowanie.