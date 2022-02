Podgórzyn. Wiózł partnerkę w ciąży, uderzył w drzewo. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu

We wtorek 1 lutego 2022 roku, około godziny 18:00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze pojechali na zgłoszenie, z którego wynikało, że w Podgórzynie (woj. dolnośląskie) kierujący pojazdem osobowym uderzył w drzewo. Na miejscu przeprowadzono badanie, które wykazało prawie trzy promile alkoholu w organizmie mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Od barierki do barierki z trzema promilami. Prawie doprowadził do wypadku

Jelenia Góra. Pijany kierowca wiózł partnerkę w ciąży i spowodował wypadek

Policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania podejrzanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz o spowodowanie zdarzenia drogowego. Funkcjonariusze ustalili, że kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad autem, uderzył w drzewo, a następnie wpadł w krzaki.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało blisko trzy promile. Kierowca trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i dalszych czynności. Okazało się także, że mężczyzna nie jechał sam, a wraz z partnerką, która była w ciąży.

Kobieta jechała 214 km/h trasą S3. Mandat zapłaciła na miejscu

Kierowcy grozi kara pozbawienia wolności. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala

Kobieta trafiła do szpitala na badania kontrolne. Nie odniosła poważnych obrażeń. 23-letni kierowca za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, grozić mu może nawet do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.

To nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnich dniach. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o 42-letniej kobiecie, która w woj. lubelskim również kierowała samochodem osobowym pod wpływem alkoholu, przewożąc trójkę dzieci mających od 3 do 14 lat. Tam również doszło do wypadku.