Gorzów Wielkopolski. Kobieta jechała 214 km/h trasą S3. 2,5 tys. zł mandatu zapłaciła kartą na miejscu

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie (31.01) na trasie S3 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie). Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, która zamiast dozwolonych maksymalnie 120 kilometrów na godzinę jechała aż 214.

Gorzów Wielkopolski. Dwa i pół tys. zł mandatu zapłaciła kartą na miejscu

- Nie zwracała uwagi na ograniczenia i to, że jest na łuku drogi. Policjanci wiedzieli, że z kobietą w aucie należy jak najszybciej porozmawiać i ostudzić nieco zapał do tak szybkiej jazdy. 40-latka została zatrzymana do kontroli - przekazał lokalnym mediom podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Za swoją jazdę kobieta dostała mandat w wysokości 2500 złotych. Jak relacjonują funkcjonariusze, nie tłumaczyła się ani nie sprzeciwiała, tylko bez dyskusji zapłaciła karę. - Wyciągnęła kartę, by za pomocą terminala płatniczego na miejscu uregulować mandat. Mamy nadzieję, że w dalszej drodze do domu 40-latka zdecydowanie zwolniła, by bezpiecznie dotrzeć do celu - dodał rzecznik gorzowskiej policji.

Nowy taryfikator mandatów. "Nie wszyscy zdążyli się z nim zapoznać"

Z pierwszym dniem stycznia 2022 weszły w życie zmiany, uderzające w kierowców, którzy nie stosują się do przepisów. Jak przekazali funkcjonariusze z Gorzowa, "nie wszyscy zdążyli się zapoznać" z nowym taryfikatorem mandatów. "Podczas drogowych kontroli widać u niektórych kierowców zdziwienie wysokością mandatów, które są nakładane przez policjantów. Zdążają się sytuacje, w których są wyższe niż wartość auta" - czytamy na oficjalnej stronie Komendy Miejskiej Policji. Zatem przypominamy:

Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h - od nowego roku kierowcy wynosi 800 zł.

Jeśli w ciągu dwóch lat kierowca dwukrotnie popełni to samo wykroczenie - będzie musiał zapłacić dwa razy więcej - czyli 1600 złotych.

Za krycie sprawców przekroczenia prędkości - grozi mandat w wysokości do 8 tys. złotych dla właściciela pojazdu.

Za spowodowanie kolizji - w 2022 roku mandat wynosi do 1 500 zł.

Za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu - mandat karny wzrósł o tysiąc złotych - do 2 500 zł.

Za wyprzedzanie na zakazie - 1 000 złotych.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień - 1 500 zł.

Za wjazd na szlaban kolejowy podczas opuszczania zapory - 2 000 zł.

Mandat za wymijanie lub wyprzedzanie na przejściu dla pieszych pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszego, wynosi co najmniej 1 500 złotych.

1 500 złotych mandatu zapłaci też kierowca, który jechał po chodniku lub wzdłuż przejścia dla pieszych.

Za popełnienie wyżej wymienionych wykroczeń dwukrotnie w ciągu dwóch lat, mandat będzie dwukrotnie wyższy.

