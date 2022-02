Gdynia. Dwie siostry spotkały się po ponad 80 latach. Halinę i Krystynę połączyły testy DNA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Brytyjski tygodnik "The Jewish Chronicle" opublikował historię dwóch polskich sióstr, które spotkały się po ponad 80 latach, choć jeszcze niedawno nawet nie zdawały sobie sprawy ze swojego istnienia. Kobiety połączył testy DNA.

Dwie siostry spotkały się po ponad 80 latach dzięki testom genetycznym

Za pomocą przekazanej próbki śliny testy 23andMe oferują gotowe raporty DNA, w których klienci mogą znaleźć informacje na temat swoich predyspozycji zdrowotnych, ale także pochodzenia - w ten sposób możliwe jest odnalezienie rodzeństwa, a w niektórych przypadkach nawet dawcy nasienia lub komórki jajowej. W przypadku rodzeństwa biologicznego lub rodziców testy pokazują około 50-proc. dopasowanie. Rodzeństwo przyrodnie, a także wujostwo, dziadkowie i inni krewni to natomiast dopasowanie rzędu około 25 proc.

W przypadku pani Haliny Michałowskiej i pani Krystyny Leszczyńskiej testy wykazały 52-proc. dopasowanie chromosomów. Badanie dodatkowo wskazało, że obie kobiety są Żydówkami. - To był dla mnie ogromny, ogromny szok. Myślę, że wszyscy czuliby się tak na moim miejscu. To, co przychodzi mi do głowy, to to, że nie zostałam po prostu porzucona jako dziecko, ale że być może ktoś bardzo się starał ocalić mnie przed Holokaustem - powiedziała tygodnikowi pani Krystyna, która wychowała się w sierocińcu prowadzonym przez zakonnice we wsi Jadów (woj. mazowieckie).

Jak czytamy, pani Michałowska także została adoptowana z polskiego sierocińca. Wcześniej, jako niemowlaka, znaleziono ją zawiniętą w koc w kościele pod Siedlcami.



Pani Halina i pani Krystyna odnalazły się po latach. Siostry rozdzielono w czasie wojny

Po ponad 80 latach od rozdzielenia kobietom udało się spotkać. Okazało się, że dzieli je około 320 km. Panie Halina i Krystyna spotkały się w restauracji w Gdyni. Tygodnik zdecydował się opublikować nagranie, na którym uwieczniony został ten moment.

Jak mówią kobiety, ich rodziny zwracały uwagę na fizyczne podobieństwo, choć siostry łączy o wiele więcej. - Okazuje się, że obie ciągle śpiewamy. W mojej głowie nieustannie gra muzyka. Piszemy także wiersze i rymy. Obie robimy likiery, a Krystyna, tak jak ja, uwielbia ajerkoniak - wymieniała pani Halina, dodając, że nadal jest zszokowana tym, że odnalazła siostrę.

Wszyscy, którzy mają informacje mogące pomóc w badaniach pani Haliny i pani Krystyny, proszeni są o kontakt pod adresem: info.halinakrystyna@gmail.com.

