Matura 2022 - do kiedy trzeba złożyć deklarację? [HARMONOGRAM EGZAMINÓW]

Matura to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Egzamin dojrzałości jest weryfikacją wiedzy nabytej przez uczniów szkół średnich, a także przepustką do kontynuowania nauki w na uczelniach wyższych. Matura 2022 ruszy zaraz po majówce, czyli w środę 4 maja, ale czasu na załatwienie formalności jest już niewiele.

Matura 2022. Do kiedy należy złożyć deklarację? Jakie są zasady otrzymania świadectwa?

Uczniowie chcący przystąpić do matury 2022, do 30 września 2021 roku składali wstępne deklaracje maturalne. Natomiast ostateczną deklarację należy złożyć do 7 lutego 2022 roku, czyli najbliższego poniedziałku. Dokument ten składa się u dyrektora szkoły. Mogą go złożyć także osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021.

Świadectwa egzaminu dojrzałości nie otrzyma każdy uczeń. Trzeba bowiem spełnić określone warunki. Aby to uczynić, należy przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy), zdać powyższe egzaminy, uzyskując z każdego z nich minimum 30 proc., a także podejść do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia).

Warto podkreślić, że podobnie jak w roku ubiegłym, taki i w tym matura ustna z języka polskiego i z języka obcego nie będzie obowiązkowa. Jeśli chodzi o wyniki, to pojawią się one 5 lipca 2022 roku. Z kolei uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki poznają 9 września 2022 roku.

Harmonogramy matury 2022

4 maja 2022 (środa)

godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

5 maja 2022 (czwartek)

godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

6 maja 2022 (piątek)

godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język hiszpański (poziom podstawowy)

9 maja 2022 (poniedziałek)

godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),

godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony)

10 maja 2022 (wtorek)

godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

11 maja 2022 (środa)

godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

12 maja 2022 (czwartek)

godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 maja 2022 (piątek)

godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

16 maja 2022 (poniedziałek)

godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

17 maja 2022 (wtorek)

godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

18 maja 2022 (środa)

godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

19 maja 2022 (czwartek):

godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

20 maja 2022 (piątek)

godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony)

23 maja 2022 (poniedziałek):

Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Kiedy terminy dodatkowe i poprawkowe?

Zdarzają się przypadki, że niektórzy uczniowie z różnych względów (np. z powodu choroby) nie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie głównym. To nie oznacza, że nie mają już możliwości podejścia do matury. Będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym. Matura 2022 w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 roku. Egzaminy ustne przeprowadzane zostaną 14 i 15 czerwca 2022.

Nie zdarzyło się jeszcze nigdy w historii, aby zdawalność matur w Polsce wyniosła 100 proc., a tym bardziej w pierwszym terminie. Maturzyści, którym nie udało się zaliczyć jednego z egzaminów, będą mogli go napisać jeszcze raz (oczywiście w zmienionej formie), w trakcie sesji poprawkowej. Odbędzie się ona 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00.