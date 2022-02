Proces ws. zdjęć europosłów PO na szubienicach. Jest wniosek o wyłączenie sędziego

Zobacz wideo Ociepa o dotacjach dla narodowców: Należy przyjrzeć się tej sprawie

W 2017 roku na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach środowiska narodowe ustawiły atrapy szubienic, na których zawieszone zostały portrety sześciu osób. Były to wizerunki europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego ws. praworządności w Polsce. Teraz obrońca jednego z oskarżonych złożył wniosek o wyłączenie z procesu sędziego Macieja Czajki - podaje "Wyborcza".

Zdjęcia europosłów PO na szubienicach. Wniosek o wyłączenie sędziego ze składu orzekającego

Tuż przed rozpoczęciem się procesu we wtorek 1 lutego 2022 roku, adwokat Marek Szewczyk złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego krakowskiego sędziego Macieja Czajki, członka Stowarzyszenia Sędziów "Themis". Jak argumentował, "aktywnie działa [on - red.] na portalach społecznościowych, ujawniając swoje poglądy, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla rozstrzygnięcia". Zdaniem radcy prawnego istnieje obawa, że sędzia może nie być bezstronny. Jak czytamy w dzienniku, dowodem na to miałyby być "screeny z Facebooka z zapowiedzi Kafejki Prawnej współprowadzonej przez sędziego Czajkę, której gościem była dziennikarka 'Wyborczej' Ewa Ivanowa, pisząca m.in. o akcji narodowców". W rozmowie z TOK FM Czajka podkreślał między innymi, że "Unia Europejska musi być [...] stanowcza" wobec zmian w polskim sądownictwie.

- Nie działamy na zwłokę ani w złej wierze. Chcemy, aby proces był w pełni transparentny, również z uwagi na to, że cieszy się dużym zainteresowaniem mediów - przekazał po rozprawie Szewczyk, którego słowa cytuje Polska Agencja Prasowa. Kolejna rozprawa odbędzie się 18 marca.

Zdjęcia europosłów PO na szubienicach. Jest subsydiarny akt oskarżenia

Zdjęcia europosłów na szubienicach. "Szkalują nasz kraj na arenie międzynarodowej"

W listopadzie 2017 roku w Katowicach ONR, Młodzież Wszechpolska i Ruch Narodowy ustawiły małe atrapy szubienic, na których znalazły się wizerunki sześciu europosłów Platformy Obywatelskiej - byli to Danuta Huebner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Thun i Michał Boni. Ruch Narodowy pisał wówczas w mediach społecznościowych, że zdjęcia przedstawiały "lewicowo-liberalnych polityków, którzy szkalują nasz kraj na arenie międzynarodowej".

W 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Katowicach zdecydowała, że uczestnicy manifestacji nie dopuścili się przestępstwa. Pełnomocnik europosłów złożył zażalenie na umorzenie postępowania, a sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Katowicach. W listopadzie 2020 roku katowicka prokuratura okręgowa po raz drugi umorzyła śledztwo.

W lutym ubiegłego roku w imieniu wszystkich pokrzywdzonych mecenas Józef Marcinkiewicz wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach subsydiarny akt oskarżenia. Zarzucał w nim stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób z powodu przynależności politycznej, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Teraz obowiązek udowodnienia winy oskarżonych spoczywa na pełnomocniku europosłów.

