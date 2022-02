Zobacz wideo WOŚP gra nieprzerwanie od 1992 roku. Za co licytujący płacili najwięcej?

W sierpniu na portalu Gazeta.pl pisaliśmy o panu Józefie Kani, szewcu z Torunia, który cierpiał z powodu małej liczby zleceń. Jego historia została nagłośniona za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Chcielibyśmy opowiedzieć Wam o Panu Józefie, ponad 90-letnim szewcu, który butami zajmuje się od 1944 roku. Brakuje mu zleceń, a praca to jego pasja. Przychodzimy z pomocą i mamy nadzieję, że wspólnie z Wami uda się pomóc Panu Józefowi. Pan Józef, oprócz napraw, szyje również buty - szpilki, eleganckie pantofle oraz buty do tańca. Nasz plan jest taki, że przez najbliższe dwa tygodnie zbieramy buty (do naprawy bądź projekty do uszycia) i jedziemy do Torunia, aby przekazać je Panu Józefowi" - napisała firma obuwnicza WoshWosh.

Adrianna Płachetko, przyjaciółka pana Józefa, przekazała nam we wrześniu, że "od czasu rozpoczęcia akcji pan Józef dostał dużo butów do naprawy". - Przychodzą też klienci, którzy zamawiają u niego buty na miarę. Na adres zakładu ludzie przysyłają nawet kartki z życzeniami. Nie przypuszczałam, że jak dodam post w mediach społecznościowych, wydarzą się takie rzeczy - powiedziała.

Pan Józef przekazał ręcznie robione buty na aukcję WOŚP

Teraz pan Józef postanowił przekazać kilkanaście par butów na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Specjalnie z okazji jubileuszowej edycji WOŚP samodzielnie stworzył kolekcję, składającą się z 11 par. "Każda para została uszyta ręcznie ze skóry. W kolekcji znalazły się męskie półbuty oraz damskie pantofle i botki" - czytamy w opisie aukcji.

Eobuwie.pl i WoshWosh zamieściły krótkie nagranie z panem Józefem. - W 1966 roku otworzyłem samodzielny zakład. To jest dla mnie wielką, wielką pasją. Ja cały tydzień parę robię, tnę paseczki ze skóry, wyplatam je, wszywam - mówi 91-latek. - Wszystko skóra, ręcznie szyte. Jest to taki długi, długi proces pracy, ale lubię to robić - podkreślił, dodając, że się cieszy, że jego buty zostaną wystawione na licytację WOŚP.

30. finał WOŚP w 2022 roku - "Przejrzyj na oczy!"

Hasłem zbiórki podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2022 roku jest "Przejrzyj na oczy". - Chcemy, by do polskich szpitali trafił najnowocześniejszy sprzęt do diagnozowania i ratowania wzroku najmłodszych, jednak nie zapominamy też o szerokiej diagnostyce wzroku - tłumaczyła cel zbiórki fundacja WOŚP. 30. finał wesprze okulistykę dziecięcą, a sama fundacja zadeklarowała zakup następującego sprzętu:

angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci;

oftalmoskopy do badania dna oka;

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka;

tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki);

synoptofory do pomiaru kąta zeza;

urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń;

tomografia dna oka;

mikroskopy;

stoły operacyjne.

Deklarowana, rekordowa kwota na zakończenie 30. finału WOŚP to: 136 282 325 zł" - przekazała w poniedziałek 31 stycznia po północy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ostateczny wynik zbiórki WOŚP 2022 zostanie ogłoszony przez Jurka Owsiaka na konferencji prasowej 30 marca.