"Lex Czarnek". Nowelizacja zwiększy uprawnienia kuratorów kosztem rodziców? Czarnek: Może, ale nie musi

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że wczorajsze spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą służyło wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących planowanej nowelizacji prawa oświatowego. Określił spotkanie jako bardzo merytoryczne i pełne obustronnego zrozumienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek: To, że mam tylko jedną żonę, ślub kościelny i tylko małżeńskie dzieci, nie znaczy, że jestem jaskiniowcem

Minister Przemysław Czarnek: Rodzice zadecydują, czy chcą, by ich dzieci chodziły na te zajęcia

Jak podaje IAR, minister Przemysław Czarnek, który był gościem Polskiego Radia 24, zapewnił, że nowe prawo oświatowe w żaden sposób nie ograniczy dostępu organizacji pozarządowych do szkół. Nałoży jedynie wymóg ujawnienia programu nauczania, materiałów i treści na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć w szkołach. - Tak, żeby wszyscy rodzice mieli dostęp do tej treści i zdecydowali, czy chcą, żeby ich dziecko chodziło na te zajęcia, czy nie. Nie widzimy żadnego problemu w tym, żeby - jeśli ktoś chce uczyć nasze dzieci pozalekcyjnie, ale w szkole - wcześniej przedstawił wiadomości, które chce dzieciom przekazywać - wyjaśniał Czarnek.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

- To, co nauczyciele robią w ramach programu nauczania, jest ich wyborem. Gdybyśmy patrzyli nauczycielom na ręce, to mógłbym powiedzieć, że rację ma ZNP i Lewica, że chcemy zakładać knebel. Czy wymóg, by organizacja pozarządowa, która chce wejść do szkoły, pokazała treści nauczania, jest kneblem? Czy to transparentność życia oświatowego? - pytał retorycznie w Polskim Radiu24 minister edukacji i nauki.

"Lex Czarnek". Kurator może zablokować zajęcia, których chcą rodzice. "Może, ale nie musi"

O "lex Czarnek" minister mówił też w programie "Sedno Sprawy" Radia Plus. Na pytanie, czy "nowelizacja prawa oświatowego zwiększy uprawnienia kuratora kosztem rodziców, bo kurator może zablokować każde zajęcia dodatkowe", odpowiedział: - Może, ale nie musi. Dzisiaj nie ma takich sytuacji, żeby wszyscy rodzice wiedzieli, czego uczą organizacje pozarządowe. Teraz będą mieli dostęp do takich materiałów. Kurator to jest ten organ, który troszczy się o treści przekazywane w szkołach i nie ma nic dziwnego w tym, że kurator będzie mógł zablokować wejście organizacji, która demoralizuje dzieci i młodzież - stwierdził Przemysław Czarnek.

Szturm antyszepionkowców na budynek bułgarskiego parlamentu. Starcia z policją

Nowelizacja prawa oświatowego. Przemysław Czarnek rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą

W poniedziałek w Kancelarii Prezydenta minister Przemysław Czarnek rozmawiał o nowelizacji z prezydentem Andrzejem Dudą i pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. W rozmowach w Kancelarii Prezydenta uczestniczyli także: wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot oraz posłanki Mirosława Stachowiak-Różecka i Teresa Wargocka.

Spotkanie Andrzeja Dudy z ministrem edukacji. Czarnek: Było bardzo merytoryczne

Według założeń resortu edukacji nowe przepisy oświatowe zwiększają uprawnienia kuratorów i nakładają obowiązek uzyskania przez dyrektorów szkół zgody kuratora na organizację dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. W noweli zapisano także m.in., że kurator będzie mógł wystąpić o odwołanie dyrektora szkoły, jeżeli ten nie będzie realizował zaleceń kuratorium.

Czarnek o powrocie uczniów do szkół: Jeśli będzie możliwość, skrócimy okres nauki zdalnej

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe została uchwalona przez Sejm w połowie stycznia. 4 lutego ma się nią zająć Senat. - Pan prezydent będzie decydował ostatecznie, czy podpisać tę ustawę, czy zawetować, czy skierować do Trybunału. Wczorajsze ponad 2,5 godziny rozmowy, rzeczywiście merytoryczne, służyły temu, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości zarówno pana prezydenta, jak i pani prezydentowej - mówił minister Przemysław Czarnek.

Minister edukacji odniósł się również do obecnej sytuacji w szkołach. - Jeśli będzie taka możliwość, skrócimy okres nauki zdalnej. Zwłaszcza w województwach gdzie zakończyły się ferie. W pozostałych województwach to będą tylko dwa tygodnie, bo dwa tygodnie to i tak ferie. No ale jest tych pięć województw, które pozostają w nauce zdalnej przez cały miesiąc. Jeśli sytuacja na to pozwoli, będziemy starali się skrócić naukę zdalną o tydzień, czy dwa tygodnie - wyjaśniał Czarnek.

Szybszy powrót do szkół? Przemysław Czarnek: Jest taka możliwość