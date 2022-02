Zobacz wideo W jakiej kondycji jest polskie wojsko? Gen. Gocuł: Nie potrafimy określić celu rozwoju armii

W lipcu 2021 roku Magdalena Gawin, ówczesna wiceministerka kultury, mówiła w Sejmie, że dotacja dla Instytutu Pileckiego jest "w gruncie rzeczy bardzo, bardzo skromna". - Instytut dostał jednorazowo 76 mln zł. I to było tak: na siedzibę, na etaty, na komputery, na oprzyrządowanie, na digitalizację, na wszystko - podkreślała, dodając, że "to był jednorazowy rzut pieniędzy".

Jednak, jak ustaliło OKO.press, tych "rzutów" było jeszcze kilka. Według portalu, w 2021 roku Ministerstwo Kultury przyznało Instytutowi Pileckiego dodatkowo co najmniej 155 826 835 zł na inwestycje. Taką sumę zapisano bowiem w rozporządzeniu rządu o wydatkach zaplanowanych na 2021 rok przechodzących na rok następny.

Miliony z państwowych pieniędzy

OKO.press zaznacza, że w 2020 roku na bieżącą działalność w kraju i za granicą wydano 30 mln zł, w tym 8 mln na filię w Niemczech. Tymczasem Instytut Pileckiego planuje kolejne filie. Koszt prowadzenia tych w Izraelu i USA to co najmniej 25 mln rocznie - podaje portal.

Nie wiadomo jaką sumę trzeba będzie przeznaczyć na placówkę w Szwajcarii. To na zakup zabytkowego kompleksu "Schwanen" w miejscowości Rapperswil instytucja otrzymała od resortu kultury 120 mln zł. "Jeśli kupi go Instytut Pileckiego, na przebudowę z publicznej kasy prawdopodobnie będzie musiał wydać kolejne dziesiątki milionów złotych. Zwłaszcza że Szwajcaria to jeden z najdroższych krajów na świecie" - pisze OKO.press. "Prawdopodobnie Instytut Pileckiego otworzy tu swoją zagraniczną filię, połączoną z nową siedzibą dla Muzeum Polskiego, które od 1870 roku działa właśnie w Rapperswilu" - dodaje.

Wśród kosztownych inwestycji Instytutu Pileckiego jest również "przebudowa i rozbudowa" siedziby przy ul. Siennej 82 w Warszawie. Organizacja otrzymała na ten cel ponad 29,5 mln zł dotacji.

Instytucja powołana przez PiS

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego to, jak czytamy na stronie internetowej, "miejsce stworzone na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami XX wieku: dwoma totalitaryzmami - niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań". Instytucja gromadzi dokumenty, prowadzi badania, a także "honoruje osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej" medalem Virtus et Fraternitas.

Od początku tego roku dyrektorką Instytutu Pileckiego jest Magdalena Gawin (była wiceministerka kultury, o której pisaliśmy wyżej). Jej kadencja potrwa pięć lat.

